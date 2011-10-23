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Yaşam

Profesyonel dalgıçlar devrede İSTANBUL (A.A)

23 Ekim 2011 17:53

-Profesyonel dalgıçlar devrede İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Reina 1 geminin battığı yerde su derinliğinin 120 metre olduğunu belirterek, ''Geminin, batığın olduğu yerin çok derin olması dolayısıyla Barbaros imkanlarıyla kurtarma işlemine devam edilemedi. Bundan sonra daha profesyonel dalgıçlar ve teçhizatla devam edilecek'' dedi. Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Çamlıca Radyo TV Kulesi Projesi ödül törenine katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Adriyatik'teki kazayla ilgili son durum nedir?'' sorusu üzerine Yıldırım, ''Önceki gün Adriyatik Durres Limanının 20 mil açıklarında Türk bayraklı bir Ankara feribotu diğeri Malta bayraklı Reina 1 olmakla beraber 2  gemi çarpışması oldu. Reina 1 battı'' diye konuştu. Kazada 2 personelin kurtarıldığını, 8 personelin kayıp olduğunu aktaran Yıldırım, şunları söyledi: ''Geminin battığı yerde su derinliği 120 metre. Kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Barbaros muhribi de olay yerine sevk edildi. Ancak geminin, batığın olduğu yerin çok derin olması dolayısıyla Barbaros imkanlarıyla kurtarma işlemine devam edilemedi. Bundan sonra daha profesyonel dalgıçlar ve teçhizatla devam edilecek. Geminin sigorta firması ve armatör firma, denizlik müsteşarlığımızla birlikte gerekli çalışmaları yapacaktır.''

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