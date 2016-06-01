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Spor

Profesyonel boksörlere olimpiyat vizesi

Uluslararası Amatör Boks Birliği'nin kararıyla, 26 boksör Rio'da düzenlenecek olimpiyatlara katılabilecek

01 Haziran 2016 20:51

Uluslararası Amatör Boks Birliği (AIBA), profesyonel boksörlerin olimpiyatlara katılmasına onay verdi.

AIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen AIBA Olağanüstü Kongresi'nde, profesyonel boksörlerin olimpiyatlara katılabilme önerisinin oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Bu kararın ardından Venezuela'nın ev sahipliğinde 3-8 Temmuz'da düzenlenecek olimpiyat elemeleri turnuvasında, profesyonel boksörler de yer alabilecek.

Elemelerde başarılı olacak 26 boksör, 5-21 Ağustos'ta Brezilya'da gerçekleştirilecek 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanacak.

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