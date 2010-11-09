'Profesyonel' ayakta alkışlandı

T24-

“Yılın Yapımı”, “Yılın Çevirisi” gibi birçok ödülün yanı sıra 2010 Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülüne layık görülen, Devlet Tiyatrosu’nun “Profesyonel” adlı oyunu; 22. ENKA Kültür Sanat Kış Etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz günlerde ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’nda sergilendi.



Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovacevic’in kaleme aldığı, Başar Savuncu ve Bilge Emin’in Türkçeleştirdiği, Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Profesyonel” adlı oyunda; 2010 Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazanan Bülent Emin Yarar’ın yanı sıra, Devlet Tiyatrosu’nun başarılı oyuncuları Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Cenap Oğuz rol alıyor.



Kara komedi türünün önemli bir örneği olan “Profesyonel”de; Duşan Kovaçevic, Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde ironik bir üslupla anlatıyor. Oyun, 40 yaşlarında bir edebiyat adamının, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa izlenen hikâyesini konu alıyor.



Aldığı ödüllerle sezona damgasını vuran heyecanlı ve ironik tiyatro oyunu “Profesyonel izleyenlerden büyük beğeni topladı.



