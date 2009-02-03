Profesörlerin 'ders notu satma' kavgası

Konya'daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof.Dr. İdris Mehmetoğlu'nun, ücretli satılan ders notları nedeniyle tartıştığı aynı bölümde öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Gürbilek'e yumruk attığı iddia edildi. Fakülte Dekanı Prof.Dr. Ahmet Özkağnıcı, bu konuda soruşturma açacaklarını bildirdi.



Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Gürbilek daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan Bölüm Başkanı Prof.Dr. İdris Mehmetoğlu'nun odasına gitti.



Gerginlik kavgaya dönüştü



Ocak ayı ders listesinde isminin bulunmamasını konuşmak üzere bölüm başkanın odasına gittiği belirtilen Prof.Dr. Gürbilek daha öncede aralarında tartışma konusu olan kendisine ait ders notlarının yasak olmasına rağmen öğrencilere satıldığı ile ilgili konuşmaya başladı. 2 profesör arasındaki gerginlik tartışmaya dönüştü.



‘Emrimizde çalışan bir arkadaş’



İddiaya göre tartışma ardından Prof.Dr. İdris Mehmetoğlu odadan çıkan Prof.Dr. Gürbilek'e öğrenci, uzman ve teknisyenlerin gözü önünde yumruk attı. Bunun üzerine Prof.Dr. Mehmet Gürbilek, hastane polisine hem de Dekanlığa iletilmek üzere Personel Şubesi'ne Biyokimya Ana Bilim Dalı Baştanı Prof.Dr. İdris Mehmetoğlu hakkında şikayet dilekçesi verdi. Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmetoğlu, “Odama gelmiş ve 2 arkadaş tartışmışız. Yaygara koparmak istedi. Hepsi bu. Emrimizde çalışan bir arkadaş. Sabahtan beri kendisini arıyorum ama bulamadım. Neden böyle yaptığını soracağım. Kendini mazlum göstermeye çalışıyor. Benimle uğraşmayı seviyor. Kesinlikle yumruk falan atmadım” dedi.



Fakülte Dekanı Prof.Dr. Ahmet Özkağnıcı da kavga konusunda kendilerine bazı bilgiler ulaştığını bildirerek konu ile ilgili idari soruşturma açacaklarını ve olayın net bir şekilde ortaya çıkacağını söyledi.

