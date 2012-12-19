'Profesör ve doçentler için çok düşük miktarda muayene farkına sıcak bakabiliriz'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tıp fakültelerinde profesör ve doçentler için çok düşük miktarda muayene farkı ödenmesine sıcak baktığını söyledi.

Sağlık Bakanı Akdağ, Tam Gün Yasası ile ilgili bazı üniversite rektörlerinden gelen ''Öğretim üyeleri için düşük miktarda muayene farkı ödenmesi'' talebini değerlendirdi.

''Tam Gün''ün kendileri için ''Dar ve orta gelirlilerin kamuya ait bir hastaneden hizmet almak istediğinde para ödemek zorunda kalmaması'' anlamına geldiğini iddia eden Akdağ, bunun dışında her çözüm ve öneriye ''evet' diyeceklerini söyledi.

Kendisine zaman zaman muayene katkı payı eleştirisi yöneltildiğini, ancak bunun için ödenen 5 liranın vatandaşın boyunu aşacak bir katkı olmadığını savunan Akdağ, ''O, 5 bin lira ameliyat parasına dönüşürse işte iş içinden çıkılmaz hale gelir. Ya da kanserli bir hastayı sırtına alıp da her ay muayenehane taşırsa, orada 200, 300, 500 lira öderse bu kabul edilemez. Dolayısıyla bu olmasın da biz her türlü çözüme varız'' dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin, ''Hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devlet, üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren maddelerini 'Yetki Kanunu kapsamına girmediğinden' iptal ettiği ve yeni düzenleme için bakanlığa süre tanıdığı''nın anımsatılması üzerine ise Akdağ, iptal kararının, düzenlemenin KHK ile yapılmaya yönelik olduğunu, esasa ilişkin olmadığını söyledi.

Akdağ, iptal kararının gerekçesi yürürlüğe girmediği için Bakanlığa yeni bir düzenleme için tanınan sürenin de başlamadığını belirterek şöyle devam etti:

''Mesele sadece Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar değil. Biz bu işin kesin bir çözümle artık noktalanmasını çok arzu ediyoruz. Ben ilanihaye Sağlık Bakanlığı yapacak değilim, 10 yıldır bu görevdeyim. Şunu isterim; bu mesele tamamen artık kapansın. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nda 33 bin uzman var, bunların muayenehanesi filan yok. Üniversite hastanelerinde 10 bin civarında değerli hocamız var. Klinisyen olan bu hocaların sadece bininin dışarıyla böyle bir münasebeti var. Az sayıda hocamız da ücretsiz izin aldı. Onların sayısı da yüzle ifade ediliyor, binle değil. Aslında konunun boyutu kamuoyuna getirildiği boyutta değil. Ama bu da ortadan kalksın, tamamen bu mesele de artık tartışılmaktan çıksın istiyorum. Bu söylediğim şartla her türlü çözüme hazırız.''