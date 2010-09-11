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Yaşam

PROFESÖR SİPAHİOĞLU ÖLDÜ ALANYA (A.A)

11 Eylül 2010 18:06

-PROFESÖR SİPAHİOĞLU ÖLDÜ ALANYA (A.A) - 11.09.2010 - Türkiye'de AIDS hastalığına ilk teşhisi koyan ve bu hastalıkla yaptığı mücadeleyle tanınan Prof. Dr. Hüseyin Sipahioğlu, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Prof. Dr. Sipahioğlu, bu sabaha karşı evinde fenalaşarak, kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Sipahioğlu'nun cenazesi, Emine Özmüftüoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı'nda toprağa verildi. -ALANYA'NIN İLK PROFESÖRÜ- Alanya'nın yetiştirdiği ilk profesör unvanına sahip kişi olen Hüseyin Sipahioğlu, Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi dekanlığı ile Kayseri Erciyes Üniversitesi kurucu rektörlüğü de yapmıştı. Sipahioğlu, Türkiye'de henüz tanınmayan AIDS hastalığı konusunda yaptığı araştırmalarla ve açıklamalarla da anılıyordu. Türkiye'de AIDS teşhisini koyan ilk doktor olarak da tarihe geçen Sipahioğlu, 1985 yılında rahatsızlanan Murtaza Elgin'in AIDS virüsü taşıdığını açıklamıştı. Talasemi hastalığı konusunda dernek kurarak insanları bu hastalığa karşı bilinçlendirme konusunda önemli faaliyetlerde bulunan Sipahioğlu'nun 6 bilimsel kitabı ve basılmış 300 yayını bulunuyor.

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