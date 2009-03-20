AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, televizyonda konuşan profesörler için ``Ivır zıvır herifler'' dedi.



Miletvekilleri Polat Türkmen ve Fazlı Erdoğan, Kozlu'da AKP başkan adayı Hüdai Dökmeci'ye destek amacıyla, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Ahmet Duyar ile birlikte beldede miting düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişiye hitap eden milletvekili Polat Türkmen, muhalefeti hamaset yapmakla suçladı.



AKP'nin 29 Mart seçimlerinden zaferle çıkacağını ileri süren Polat Türkmen, televizyondaki tartışma programlarına sözü getirerek şöyle dedi:



``Sen demokrasiye inanmadın mı? O zaman bu seçimleri niye yapıyoruz? Televizyonlara koca koca adamlar çıkıyor. Utanmaya başladım. Profesör, mrofesör, ıvır zıvır herifler bir çıkıyorlar, `Siz yüzde 99 oy alsanız, Meclis'in 550 sandalyesini alsanız, hiçbir şey yapamazsınız. Biz yaptırtmayız.' Kimsiniz siz?''





