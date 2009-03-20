T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Profesör, mrofesör, ıvır zıvır herifler'

AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, televizyonda konuşan profesörler için ``Ivır zıvır herifler'' dedi

20 Mart 2009 02:00

AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, televizyonda konuşan profesörler için ``Ivır zıvır herifler'' dedi.

Miletvekilleri Polat Türkmen ve Fazlı Erdoğan, Kozlu'da AKP başkan adayı Hüdai Dökmeci'ye destek amacıyla, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Ahmet Duyar ile birlikte beldede miting düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişiye hitap eden milletvekili Polat Türkmen, muhalefeti hamaset yapmakla suçladı.

AKP'nin 29 Mart seçimlerinden zaferle çıkacağını ileri süren Polat Türkmen, televizyondaki tartışma programlarına sözü getirerek şöyle dedi:

``Sen demokrasiye inanmadın mı? O zaman bu seçimleri niye yapıyoruz? Televizyonlara koca koca adamlar çıkıyor. Utanmaya başladım. Profesör, mrofesör, ıvır zıvır herifler bir çıkıyorlar, `Siz yüzde 99 oy alsanız, Meclis'in 550 sandalyesini alsanız, hiçbir şey yapamazsınız. Biz yaptırtmayız.' Kimsiniz siz?''


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24