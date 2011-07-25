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PROFESÖR KAZA KURBANI VAN (A.A)

25 Temmuz 2011 15:40

-PROFESÖR KAZA KURBANI VAN (A.A) - 25.07.2011 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şener Atıf Aydınoğlu, geçirdiği trafik kazasında öldü. Alınan bilgiye göre, YYÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydınoğlu, sabah saatlerinde fakülteye gitmek üzere Selimbey Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Aydınoğlu, Melen Caddesi'nden yolun karşısına geçmek istediği esnada, K.K. yönetimindeki 65 NC 967 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla YYÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydınoğlu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü K.K'nın gözaltına alındığı bildirildi.

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