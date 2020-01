Profesör çift, yanlış tedavi uygulamakla suçlanıyor

MERSİN, (DHA)- MERSİN Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı\'nda görevli Prof. Dr. E.T. ve eşi Prof. Dr. D.T., yanlış tedavi yapmakla suçlanarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Mersinli R.K., geçen 13 Kasım\'da Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ile Mersin Cumhuriyet Savcılığı\'na başvurarak, Prof. Dr. E.T. ve eşi Prof. Dr. D.T.\'nin kendisine yanlış kanser tedavisi uyguladığını belirtip, şikâyetçi oldu. Ayrıca profesör çiftin yanlış tedavi uyguladığı iki kadının öldüğü, yapmadıkları ameliyatların da parasını aldığı ileri sürüldü.

İddialar üzerine, idari soruşturma başlatılırken, bilirkişi olarak atanan üniversitede görevli bir profesörün yaptığı incelemede, Prof. Dr. E.T.\'nin hasta R.K.\'ye eksik ameliyat yaptığı ve gerçek durumu kendisine anlatmayarak tedavisinde gecikmeye neden olduğu belirlendi. İnceleme sonrası elde edilen yeni bilgiler ışığında hazırlanan suç duyurusu Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ulaştırılırken, savcılık ise 15 Kasım\'da görevsizlik kararı ile dosyayı üniversiteye gönderdi. Bunun üzerine profesör çifte yönelik soruşturma için heyet oluşturuldu. \'Ölüme sebebiyet verme, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma, görevi kötüye kullanma ve sahte ameliyat raporu hazırlama\' iddialarıyla hazırlanan suç duyurusu başvurusunda, çiftin imzasını taşıyan ameliyat raporlarının sonuçlarına da yer verildi.

İddialarla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. D. T., \"Süren bir soruşturma varsa, hukuki bir süreç varsa bu aşamada konuşmak doğru olmaz\" dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Mersin Üniversitesi\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

\"Prof. Dr. E.T. ve Prof. Dr. D.T.\'nin hastalara yanlış tedavi uygulamasıyla ilgili kamuoyuna duyurumuzdur. Üniversitemiz Tıp Fakültesi\'nde görevliyken, daha önce yapılan bir soruşturma kapsamında Prof. Dr. E.T.\'ye \'kamu görevinden çıkarma\' cezası verilmiş olup, eşi Prof. Dr. D.T. de aynı soruşturma kapsamında disiplin cezası almış ancak halen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı\'nda görevine devam etmektedir. İddialarla ilgili olarak, 13.11.2017 tarihli şikâyet üzerine, Tıp Fakültesi Dekanlığı\'nca 21.11.2017 tarihinde şikâyette belirtilmiş olan tedavilerle ilgili idari soruşturma ve ceza soruşturması başlatılmış olup, soruşturma halen usul ve yasalara uygun olarak devam etmektedir.\"



