Profesör çift evlat kurbanı

Eskişehir'de psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi, hastanede profesör olarak çalışan anne ve babasını av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.



Oğulları 38 yaşındaki Mithat Cingi'den 4 gün boyunca haber alamayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 63 yaşındaki Prof. Dr. Munise İpek Cingi ile özel bir hastanede çalışan 70 yaşındaki Prof. Dr. Emre Cingi , Gültepe Mahallesi Yamanel Sokak'ta bulanan eve gitti.

Kapının açılmaması üzerine anne ile baba Cingi, eve çilingir çağırdı.

Kapıyı açmaya çalıştığı sırada Mithat Cingi'nin ''elimde silah var'' demesi üzerine çilingir, olay yerinden kaçtı.

Bunun üzerine anne ve baba Cingi, oğullarını sakinleştirmesi için 112 Acil Servis ekiplerine ve polise haber verdi.

Ekiplerin olay yerine yaklaştığı sırada Mithat Cingi, önce babasına, daha sonra annesine ateş etti.

Ardından eve giren Mithat Cingi, yanındaki av tüfeğiyle intihar etti.

Olay yerine gelen emniyet güçleri özel harekat polisi eşliğinde eve girdi.

Ağır yaralanan yaşlı çift ve oğul Cingi, olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Üç kişinin cesedi, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Prof.Dr.Emre Cingi’nin uzun yıllar ESOGÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yaptığı, bir süre önce emekliye ayrılıp Özel Medline Eskişehir Hastanesi’nde çalışmaya başladığını belirtildi.