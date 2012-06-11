T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Profesör çift evlat kurbanı

Ağır yaralanan yaşlı çift ve oğul Cingi, olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı

11 Haziran 2012 14:40

Eskişehir'de psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi, hastanede  profesör olarak çalışan anne ve babasını av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.
 
Oğulları 38 yaşındaki Mithat Cingi'den 4 gün boyunca haber alamayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 63 yaşındaki Prof. Dr. Munise İpek Cingi ile özel bir hastanede çalışan 70 yaşındaki Prof. Dr. Emre Cingi , Gültepe Mahallesi Yamanel Sokak'ta bulanan eve gitti.

Kapının açılmaması üzerine anne ile baba Cingi, eve çilingir çağırdı.

Kapıyı açmaya çalıştığı sırada Mithat Cingi'nin ''elimde silah var'' demesi üzerine çilingir, olay yerinden kaçtı.

Bunun üzerine anne ve baba Cingi, oğullarını sakinleştirmesi için 112 Acil Servis ekiplerine ve polise haber verdi.

Ekiplerin olay yerine yaklaştığı sırada Mithat Cingi, önce babasına, daha sonra annesine ateş etti.

Ardından eve giren Mithat Cingi, yanındaki av tüfeğiyle intihar etti.

Olay yerine gelen emniyet güçleri özel harekat polisi eşliğinde eve girdi.

Ağır yaralanan yaşlı çift ve oğul Cingi, olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Üç kişinin cesedi, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Prof.Dr.Emre Cingi’nin uzun yıllar ESOGÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yaptığı, bir süre önce emekliye ayrılıp Özel Medline Eskişehir Hastanesi’nde çalışmaya başladığını belirtildi.

ETİKETLER

profesöroğulcinayetintiharProf Dr Emre CingiProf Dr Munise İpek Cingi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24