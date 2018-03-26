Prof. Yahya Zabunoğlu: 12 Eylül'e karşı hukuk mücadelesiyle de tarihe geçti; güle güle hocaların hocası...

Türkiye'nin önde gelen idare ve kamu hukuku hocalarından olan ve 12 Eylül 1980 darbesinin ardından sıkıyönetim sürecinde hedef alınan meslektaşları ve öğrencilerin davalarını üstlenerek büyük bir destek veren Prof. Yahya Kazım Zabunoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti.

1934 yılında doğan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Zabunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti ve 23 Mart Cuma günü Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Aynı zamanda Otizm Vakfı Kurucu Başkanı ve Filateli Derneği Onursal Başkanı da olan Zabunoğlu için önce AÜHF'de anma töreni düzenlendi. Törene Zabunoğlu'nun ailesi ile çok sayıda öğrencisi, yeni ve eski milletvekilleri, bakan, bürokrat, akademisyen ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Törende konuşma yapanlar arasında bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Metin Feyzioğlu, ''Bizim nesil Atatürkçülüğü Yahya Hoca'dan öğrendi. Mustafa Kemal'i, Anadolu ihtilalini Yahya Hoca'dan öğrendi. Emperyalizme karşı özgürlüğün mücadelesinin ne olduğunu biz ondan gördük. Çok ama çok önemli bir insandı.'' dedi.

Törenin ardından Zabunoğlu'nun cenazesi Maltepe Camisi'ne götürüldü. Maltepe'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Zabunoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Adalet Bakanı AÜHF Hikmet Sami Türk, Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Yekta Güngör Özden, Milletvekili Atilla Kart, AÜHF eski ve yeni Dekanları başta olmak üzere çok sayıda bürokrat, akademisyen ve siyasi de katıldı. Zabunoğlu, Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Yahya Zabunoğlu kimdir?

1934 yılında doğan Yaha Zabunoğlu, 1949-1953 yılları arasında Ankara Atatürk Lisesi’nde öğrenim gördü, 1953 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1957 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kamu hukuku asistanı olarak göreve başlayan Zabunoğlu, 1962 yılında “Devlet Kudretinin Sınırlanması” başlıklı teziyle “Hukuk Doktoru” unvanını, 1968 yılında da “Baskı Grupları: Baskı Grubu Siyasal Parti İlişkileri” başlıklı teziyle "doçent" unvanını alarak 1970 yılında doçent kadrosuna, 1989 yılında da "profesör" kadrosuna atandı.

Doktora sonrası çalışmalarını

Yale Üniversitesi’nde yapmıştı

1963 yılında Fulbright bursuyla gittiği Yale University Yale Law School’da Prof. Harold D. Lasswell ile doktora sonrası çalışmalarını sürdürdü, 1964-1965 yılları arasında ABD’de Iowa, Drake University’de konuk profesör olarak bulundu. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı’nı da yürüten Zabunoğlu, 2001 yılında emekli olduktan sonra Çankaya Üniversitesi’nde İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptı.

12 Eylül’de göğsünü siper etmişti

12 Eylül 1980 darbesinin ardından çok sayıda akademisyenle beraber üniversite teamüllerine ve hukuka aykırı bir biçimde üniversiteden uzaklaştırılan Zabunoğlu, yürütülen hukuki mücadele sonucunda üniversiteye geri döndü. Gerek bu süreçte, gerek takip eden yıllarda üniversiteden hukuksuzca atılan öğrenci ve akademisyenlerin davalarını üstlendi, dönemin hukuk mücadelesinde sembol isimlerden biri oldu.

Hocaların hocası...

Başta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde olmak üzere “Genel Kamu Hukuku”, “İdare Hukuku” “İdari Yargılama Hukuku”, “Türk Hukuk Dili” dersleri veren Zabunoğlu, yürüttüğü yüksek lisans ve doktora ders ve seminerlerinin yanı sıra çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetti, onlarca hoca, bakan, akademisyen ve bürokrat yetiştirdi çok sayıda eseri yayımlandı.

Sivil toplum kuruluşları için çalıştı

Aktif bir yurttaş ve sivil toplum gönüllüsü olan, Ankara Filateli Derneği’ni uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını yapan Zabunoğlu, hoca ve avukat kimliğinin yanı sıra mezun olduğu Ankara Atatürk Lisesi için de bir çok çalışma yaptı. Ankara Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanlığı, Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı dâhil olmak üzere pek çok aktif gönüllü sorumluluk üstlendi. Otizm Vakfı’nın da kurucu yönetim kurulu başkanı olan Zabunoğlu aynı zamanda Ankara Hukuklular Vakfı Başkanlığı da yaptı.

Akademik faaliyetleriyle beraber yürüttüğü sivil toplum çalışmalarının yanı sıra 1957/58 yılından itibaren Ankara Barosu’na kayıtlı olarak babası Mün’ir Zabunoğlu’ndan yadigâr avukatlık mesleğini yaklaşık 60 yıla yakın bir süre boyunca kesintisiz bir biçimde sürdürdü ve ofisinde toplam 250’ye yakın stajyer avukatın mesleğe atılmasına katkı sağlayarak bir rekora imza attı.

Türkiye’nin önemli koleksiyonerlerinden

Yaveran-ı Hazret-i Şehriyariden Ressam ve Yıldız Sarayı Çini Fabrika-i Hümayun’unda müdürlük yapmış Topçu mirlivası Mustafa Vasfi Paşa’nın torunu olan Zabunoğlu, ailesinden miras koleksiyon merakıyla tespihe, saate, halıya, kilime, resme, fotoğraf makinelerine, pula olan büyük ilgisiyle de biliniyordu.