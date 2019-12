Prof. Türkel Minibaş’ı kaybettik…

’Pekiyi’ dereceyle doktor

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Türkel Minibaş 56 yaşında mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Minibaş’ın en üretken olduğu dönemdeki kaybı, akademi, basın ve ekonomi dünyasını yasa boğdu.Para, kalkınma, Türkiye ekonomisi, uluslararası yatırımlar, küreselleşme, yolsuzluk ekonomisi, kadın ve cinsiyetçilik içerikli yayınlanmış birçok makalesi bulunan Türkel Minibaş, öğretim üyeliğinin ve gazete yazarlığının yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu ve yönetici olarak görev yaptı. Minibaş, aynı zamanda pek çok projenin ve kurumun da danışmanlığını yürütüyordu.1953’de İstanbul’da doğan Türkel Minibaş ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. AFS bursuyla gittiği ABD’nin Los Angeles kentinde Pasific Palisades High School’dan 1971’de mezun oldu. 1975 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. 1985’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Anabilim dalında “pekiyi” dereceyle doktor, 1988’de doçent, 1995’de de “Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme” dalında profesör unvanı aldı.“Az gelişmiş Ülkelerde Kalkınmanın Finansman Politikaları ve Türkiye”, “Çağ Atlatma Serüveni 1453-1980” adlı iki basılmış kitabı, “Çalışmaya Hazır İşgücü Olarak Kentli Kadın ve Değişimi” ve “Türkiye’de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri Etkileri ve Çözüm Önerileri” başlıklı ortak çalışmaları yayımlandı. Para, kalkınma, Türkiye ekonomisi, uluslararası yatırımlar, küreselleşme, yolsuzluk ekonomisi, kadın ve cinsiyetçilik konularında yüzlerce makale kaleme aldı.Kadın ve çocuk üzerine çalışmalar da yapan Prof. Dr. Türkel Minibaş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nde Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.Öğretim üyeliğinin yanı sıra aynı üniversitenin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde müdür yardımcılığı ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İstanbul İl Koordinatörlüğü’nü de üstlenen Minibaş, 1994’de tamamlanan Dünya Bankası’nın Çalışmaya Hazır Kentli Kadınlar Projesi’nin sürekli danışmanlığını, 2002-2004’te de İzmit-Adapazarı Bölgesinde Depremden Etkilenen Sanayi Kuruluşları ve Yolsuzluk Ekonomisinin Etkileri konulu projeleri yürüttü.1995-1999 arasında İMKB Başkanlık Ekonomi Danışmanlığı yaptı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve İzmir Ticaret Odası’nın eğitim programlarına öğretim üyesi olarak katkı verdi; 2000-2003 arasında Hava Harp Okulu’nda Türkiye Ekonomisi ve Kamu Ekonomisi dersleri verdi.1994’den beri Cumhuriyet gazetesinde pazartesi günleri “Gözucuyla” başlığı altında köşe yazdı, çok sayıda televizyon ve radyo kanalında ekonomi programı yaptı.8. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın “Küreselleşme” ve “Toplumda Kadın Katılımı Özel İhtisas Komisyonu”nda ve Vizyon 2023 çalışmalarının küreselleşme panelinde görev üstlendi.1991’de 1. Ulusal Çocuk Kurultayı’nın düzenlenmesinde görev üstlendi, 1991-1993 arasında Yapı Kredi Çocuk Yayınları Danışmanlığı, 1993-1995 arasında T.C. Kültür Bakanlığı Yayın Komisyonu üyeliği yaptı. Umut Çocukları Derneği’nin çalışmalarına gönüllü destek verdi. Ayrıca Bilim Sanat Eserleri Meslek Sahipleri Kuruluşu’nda iki dönem Yönetim Kurulu ÜyeliğiÇağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı olan Prof. Dr.Türkel Minibaş, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Türk Kültür Vakfı, Türkiye Avrupa Vakfı, Türk Çağ Vakfı, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Sosyal Demokrasi Vakfı gibi vakıfların da kurucu üyesiydi.Ekşi Sözlük’te Minibaş için yazılan bazı satırlar şöyle:- Sezgileri, öngörüsü ve yorumlarıyla her zaman kendisine hayran olduğum insan. Yaşadıkları, başından geçenler ne olursa olsun bugünün kıymetini bilen, hayatı iyi tanıyan ve iyi değerlendirmeye çalışan yüreği hepimizden genç hepimizden dayanıklı ve her zaman örnek alacağım gerçek bir kadın. Öğrencilerine sağladığı destek ve yol göstericilikle sadece derslerde vs değil kültür/sanat aktivitelerinde de çok verimli ve basarılı çalışmalara ön ayak olmuş asla unutulmayacak biri.- Vakti zamanında küreselleşme üzerine yaptığımız bir sohbete katılmış, beni kendisine fena şekilde hayran bırakmıştır. unvanına fazlasıyla yakışan iktisatçıdır. Hem fikirleri hem de kişiliği ile çok sevilen hocalardandır. Keşke tekrar sohbet edebilsek…- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin aklı başında birkaç öğretim görevlisinden biri. Sanırım benim de içinde bulunduğum sınıfın para teorisi dersine geliyordu. İktisatla fazla ilgilenmememe rağmen diyebilirim ki çok iyi ders yapar, teori ile pratiği birleştirme konusunda maharet sergilerdi. Sonrasında da Cihangir'de komşu olduk sayılır. Çarşıda pazarda güler yüzüyle rastlamak iyi gelir. Anıldığı gibi pek hoşsohbet, pek bakımlı bir kadındır. Soyadıyla uyumlu bir biçimde minyon tiplidir.- Tartışma programlarını hiç kaçırmaz, çok bakımlıdır her zaman.... Kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezi master programında medya ve cinsiyet üzerine ders verir; sözün size gelmesini sakın beklemeyin der sürekli, konuşmayı çok sever ve keyifle dinlenir, cihangirde yaşar, dünya iyisi bir kadındır...