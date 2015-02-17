Prof. Sözüer: Güvenlik paketi DGM'li döneme geri dönüş, hükümetin reformunun imhasıdır

Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) mimarlarından Prof. Dr. Adem Sözüer, “Güvenlik Paketi DGM'li döneme dönüştür ve bu hükümetin reformunun imhasıdır” dedi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer, birçok kesimin tepki gösterdiği iç güvenlik paketinin anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

TCK ve CMK'nın mimarlarından biri olarak gösterilen Prof. Dr. Adem Sözüer, Twitter hesabından iç güvenlik paketini değerlendirdi. Sözüer, "Güvenlik Paketi DGM'li döneme dönüştür ve bu hükümetin reformunun imhasıdır! Kolluk hep"yetkim az"der ama olanları"sıkça"kötüye kullanır. GüvenlikPaketi kolluğa aşırı yetki değil, yeni yapılanma ve iyi eğitim sağlamalı" dedi.

Sözüer, "Güvenlik Paketi 10 yıldır güvenlik bürokrasinin dayattığı anayasaya aykırı düzenlemeleri içeriyor. Bu hükümet hep direndi,şimdi pes etmemeli! 2005 Özgürlükçü Ceza Hukuku reformuna 1.darbeyi özel yetkililer, HSYK, Kollukta örgütlenen yapı vurdu 2.darbe ise güvenlik paketi ile vuruluyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer, “Güvenlik paketinin ‘arama, yakalama, gözaltı, silah kullanma, valiye savcı yetkisi, vali talimatına aykırılık' suçu düzenlemeleri Anayasaya aykırı” açıklamasında bulundu.