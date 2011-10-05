-Prof. Shechtman: Bilim için büyük bir gün TEL AVİV (A.A) - 05.10.2011 - Kimya dalında, 2011 Nobel ödülüne layık görülen İsrailli Bilim adamı Prof. Daniel Shechtman, bugünü "bilim için büyük bir gün" olarak nitelendirdi. Hayfa'daki İsrail Teknoloji Enstitüsü (Technion) profesörlerinden 70 yaşındaki bilim insanı Shechtman, ödülü aldığının açıklanmasının ardından Technion'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu duygu bir harika" diyerek, "bugünün hem kendisi, hem de bilim için kesinlikle büyük bir gün olduğunu" söyledi. "Kristalimsiler" dizilimini keşfettiği çalışmasıyla ödülü kazanan İsrailli profesör, kutlamanın sadece Technion'a ve İsrail'e ait olmayıp, tüm bilim dünyasına da ait olduğunu belirtti. Konu üzerinde dünya çapında çalışan binlerce bilim insanı bulunduğunu söyleyen Profesör, "Onların da bu çalışmalarının karşılığını aldıklarına inanıyorum" dedi. İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, atomlarda bulunan parçacıklar arasında en farklı dizilimi temsil eden "kristalimsiler"i, "Arap dünyasının atom seviyesinde üretilmiş mükemmel mozaiği" olarak tanımlamıştı. Nobel Kimya ödülünün yeni sahibine İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Başbakan Binyamin Netanyahu başta olmak üzere, tüm İsrailli kabine üyeleri ve muhalefetten kutlama telefonları yağdı. İsrail Cumhurbaşkanı, Shechtman'a "İsrail halkına harika bir hediye verdiniz" sözleriyle teşekkür etti. Netanyahu da Shechtman'ı kutlayarak, İsrail'deki herkesin mutlu, dünyadaki her Yahudi'nin gururlu olduğunu söyledi. İsrail muhalefetinin lideri, Kadima partisi Başkanı Tzipi Livni de Shechtman'ın ödülünü İsrail'in ve tüm Yahudi halkının gururu olarak nitelendirdi. Shechtman, 1998 yılında da fizik alanında "İsrail Ödülü"nün sahibi olmuştu.