Prof. Şenol: Açılmalar ve kapanmalarda bilim ve kanıta dayalı verilerin izi bulunmamaktadır

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, bugün uygulamaya konan kademeli normalleşme kararlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Açılmalar ve kapanmalarda bilim ve kanıta dayalı verilerin izi bulunmamaktadır. Bulaşma hızı artan bir salgında, dünya sıralamasında aşılama birincisi olsanız, bu hızda aşılama ile koruyuculuğu 42 günde gelişen bir aşı ile salgına etki edemezseniz" dedi.

Prof. Davutoğlu Şenol, Twitter hesabından Türkiye genelinde risk derecesine göre karar verilen kademeli normalleşme adımlarını değerlendirdi.

Davutoğlu Şenol, risk haritasını paylaşarak, "Açılmalar ve kapanmalarda bilim ve kanıta dayalı verilerin izi bulunmamaktadır. Burada rengarenk boyanmış haritadaki veriler, yalnızca salgının bölgeler arasında farklılıklar gösterdiğini kabaca göstermektedir. Yapılması gereken test sayısı, yapılanın en az 4 katı olmalıdır" yazdı.

Prof. Şenol şöyle devam etti:

"Güvenli açılış için; haftalık insidans <100 binde 10 olacak, bizim nüfusa göre bulmamız gereken haftalık rakam 8000 olmalı , biz bu rakamı gün için buluyoruz yani olması gerekenin 8-9 katı. Güvenli rakama ulaşmak için en az 400.000 test yapmamız gerek.

Bulaşma hızı artan bir salgında, dünya sıralamasında aşılama birincisi olsanız, bu hızda aşılama ile koruyuculuğu 42 günde gelişen bir aşı ile salgına etki edemezseniz.

Veri ve şeffaf veri gerekli. Salgın yokmuş gibi yaparak ödenecek bedellerin ne olduğunu Eylül- Mart arası dönemdeki ölümler ve kontrol edilemeyen salgının hayata etkisi ile tecrübe ettik.

Seçilen stratejiler, bilim, kanıta dayalı veri ve VERİ’ye dayanmamaktadır. Burada yaptığım hesaplamalar, mevcut durumu yansıtmak için, ortalama ağırlık vs. gibi yansıtmadan kabaca yapılmıştır.

Veri ve kanıta dayalı salgın yönetimi talep etmeye ve doğruları not etmeye devam."