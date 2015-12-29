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Prof. Sedat Laçiner serbest kaldı

Çanakkale merkezli 10 ilde geçen cumartesi günü düzenlenen 'paralel yapı' operasyonunda Laçiner’in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı

29 Aralık 2015 19:25

Dört gün önce Çanakkale'de paralel yapı iddiası ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) eski rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Çanakkale merkezli 10 ilde Cumartesi günü düzenlenen operasyonda Prof. Dr. Sedat Laçiner, işadamları, eğitimciler, hayırseverler, öğrencilerin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Dün Çanakkale Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin 8 kişi serbest bırakılırken 20 kişinin savcılıktaki işlemlerine bugün de devam edildi. İfadeleri alınanlardan Prof. Dr. Sedat Laçiner dahil 11 kişi, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle sevk edilen 9 kişinin mahkeme süreci devam ediyor.

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