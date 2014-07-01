Prof. Sancar: Köşk seçimi ikinci tura kalır

CHP ve MHP’nin çatı adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu’nu belirlemesinde etkili olan “partili cumhurbaşkanı istenmemesi” sonucunun çıktığı Metropoll Araştırma Şirketi’nin anketini yapan Prof. Dr. Özer Sancar, İhsanoğlu’nun Köşk adaylığı için “Seçim ikinci tura kalır. İhsanoğlu’nun kazanması için yüzde 5 AKP oyuna da ihtiyacı var” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer ile konuşan Prof. Özer Sancar, CHP - MHP adayı İhsanoğlu, HDP adayı Selahattin Demirtaş ve AKP’nin adayı Başbakan Tayyip Erdoğan’ın adaylıklarının kesinleşmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Utku Çakırözer’in “2. tura kalır” başlığıyla yayımlanan (1 Temmuz 2014) görüşmesi şöyle:

‘2. tura kalır’

CHP’ye İhsanoğlu fikrini veren anketçiden 10 Ağustos tahminlerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinde şok yaratan, ‘Partisiz’ isim Ekmeleddin İhsanoğlu’na Cumhurbaşkanı adayı olarak yönelmesinde en önemli etken, Metropoll Araştırma Şirketi’nin Mayıs ayında yaptırdığı ‘Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ anketi oldu. Bu ankette AKP’li seçmenlerin yüzde 40’ının “partili Cumhurbaşkanı istemediği” sonucunun çıkması, Kılıçdaroğlu’nun umutlarını artırdı. Bu anketi yapan Prof. Dr. Özer Sancar, CHP ve MHP’nin ortak adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu’nun ilan edilmesinin ardından, “Seçim ikinci tura kalır. İhsanoğlu’nun kazanması için yüzde 5 AKP oyuna da ihtiyacı var” tahmininde bulundu.

Halk ‘partili’ Cumhurbaşkanı istemiyor

Prof.Sancar, önce CHP - MHP adayı İhsanoğlu, ardından HDP adayı Selahattin Demirtaş ve son olarak AKP’nin adayı Başbakan Tayyip Erdoğan’ın adaylıklarının kesinleşmesi üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

- Mayıs ayında Soma faciasından bir hafta sonra yaptığımız araştırmada toplumun yüzde 62’si ‘tarafsız’ bir Cumhurbaşkanı istedi. Partili cumhurbaşkanı isteyenlerin oranı yüzde 31’de kaldı.

Erdoğan olsun diyenler yüzde 17

- İktidar partisi AKP seçmeninin yüzde 40’ı da tarafsız cumhurbaşkanı istedi

- ‘Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak mı yoksa Başbakan olarak mı görmek istersiniz?’ diye sorduk. Halkın yüzde 34’ü Başbakan olarak kalmasını istedi. Sadece yüzde 17’si ‘Cumhurbaşkanı olsun’ dedi.

AKP’lilerin yüzde 6’sı Erdoğan’ı hiç istemiyor

- Halkın yüzde 45,4’ü Erdoğan’ın ne başbakan ne de cumhurbaşkanı olmasını istemedi. AKP’lilerin yüzde 6,3’ü de dikkat çekici bir biçimde Erdoğan’ı iki görevde de istemedi.

- Halkın yüzde 42’si AKP’ye karşı CHP ve MHP’nin ortak aday çıkarmasına destek verdi. Bu destek, bir ay öncesine (Nisan) göre yüzde 7 oranında arttı.

Dindar değil demokrat lider

- Önümüzdeki seçimlerde de halkın yüzde 84’ü bir önceki seçimlerde oy verdiği partiyi desteklemeye devam edeceğini belirtti. Yüzde 5 ise başka bir partiye oy vereceğini söyledi.

- Halkın yüzde 41’i ‘demokrat’, yüzde 23’ü ‘dindar’, yüzde 14’ü ‘laik’ ve yüzde 14’ü ‘milliyetçi’ cumhurbaşkanı istedi.

İkinci tura kalır

Bu verileri gören CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP ile ortak aday çıkarma doğrultusuna yöneldi. Prof. Sancar, İhsanoğlu ve diğer adayların net biçimde toplumun karşısına çıktığı tabloda 10 Ağustos Köşk seçimi için şu öngörülerde bulundu:

- HDP’nin Selahattin Demirtaş’ın yüzde 8-10 arasında oy almasını bekliyoruz. Demirtaş’ın yarışa girmesi ile seçimin 1. turda sonuçlanmasını güçleştirecektir. Dolayısıyla çok büyük olasılıkla seçim 2.tura kalacak.

- MHP kendi tabanına yüzde 99.5 sahip çıkacak ve İhsanoğlu’nun arkasında duracaktır.

Fire vermeyecek, AKP’den çalacak

- İhsanoğlu’nun kazanabilmesi için CHP’nin de kendi tabanını konsolide etmesi ve fire vermemesi gerekiyor.

- İkinci turda HDP seçmeni büyük oranda AKP adayı Erdoğan’a yönelecektir. Bu durumda İhsanoğlu’nun seçimi kazanabilmesi için yüzde 5-6 oranında AKP’den oy kazanması zorunlu gözükmekte.