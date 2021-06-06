Prof. Özgür Demirtaş ölüm tehdidi aldığını açıklayarak, hesap sahibinin bulunmasını istedi

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabında kendisini tehdit eden hesabı ve mesajını paylaşarak, emniyetin hesap sahibini bulmasını istedi. Tehdit eden kişinin mesajlarında Demirtaş'a "Az kaldı senin defterini düreceğiz" dediği görüldü.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnstagram Adı: 1992 BaharKahraman. Benim defterimi düzecekmiş. Solcu köpeğiymişim. Emniyet güçleri isterse 3 günde bu ölüm tehdidi yapanı bulur. Siz de bulursunuz. Bu ülke bu 3-5 mafyavari tipten çok çok daha büyük…"