Prof. Özgür Demirtaş: "Faiz düşerse enflasyon düşer" söylemi baştan sona yanlış, ekonomi bilimine ters!

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş, "Faiz düşerse enflasyon düşer" söyleminin baştan sona yanlış olduğunu belirtti. Söz konusu görüşün ekonomi bilimi ile ters düştüğünü ifade eden Demirtaş, sözlerine "Faiz neden değil, sonuçtur" diye devam etti.

Demirtaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kısaca basit formüller ile açıklayayım: Her hangi bir varlık üzerindeki getiri R (yani faiz) olsun. R* ise reel faiz oranı olsun. IP ise enflasyon primi olsun. O zaman: R= R*+IP+RP dir. Yani bir varlık (örneğin devletin borçlanma senedi, hisse senedi vs) risklidir. Riskli olduğu için getirisi (R),Reel faizden yüksek olmalıdır. Peki R, R* dan ne kadar yüksek olmalıdır? En az enflasyon primi kadar ve Riski kadar. O yüzden: Faiz=R*+Enflasyon Primi+Risk Primidir. Risk artarsa faiz oranları artar. Aksi halde o varlığa faiz artmamışsa getiri gelmez. Risk priminin ise 3 tane bileşeni vardır: Vade Primi (MP), Likidite Primi (LP), ve Batış primi (DP). O zaman son formül: R=R*+IP+MP+LP+DP olur. Yani faiz sonuçtur. Risk primleri artarsa faiz artar. Faizi düşürmenin yolu ülke riskini düşürmektir."