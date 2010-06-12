Prof. Özgenç, YÖK üyeliğinden de ayrıldı

T24

Cuntz arayıp davet etti

'Gül seçim yapmadan olmaz'

İkinci telefon Saraç'tan

Atanınca giderim dedim, ısrar ettiler

Türk-Alman Üniversitesi Rektör adaylığından kısa süre önce istifa eden YÖK Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, dün de YÖK üyeliğinden istifa etti. Çifte istifanın ardında ise 'Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz ile görüş' baskısının olduğu ortaya çıktı.YÖK'te deprem etkisi yaratan süreci şöyle gelişti: İki ülkenin ortak girişimiyle İstanbul'da kurulan Türk-Alman Üniversitesi rektörlüğü için YÖK'ün belirlediği üç aday, 13 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunuldu. Listede ilk sırayı Özgenç alırken, ikinci sırada Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş, üçüncü sırada ise Prof. Dr. Erman Tekkaya gösterildi.Cumhurbaşkanı Gül, üç adaya ilişkin inceleme yaparken YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, YÖK Başkanvekili Yekta Saraç ile birlikte Alman Büyükelçi Cuntz'u ziyaret etti. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra ise Prof. Özgenç, büyükelçi tarafından telefonla arandı.Özgenç'le kısa bir konuşma yapan Cuntz, yüz yüze görüşmek istediğini söyledi ve kendisini elçiliğe davet etti.Ancak Prof. Özgenç, Cumhurbaşkanı Gül'ün henüz rektör seçimini yapmadığını, Köşk'ün ataması gerçekleşmeden görüşmenin yanlış olacağını belirtti. Özgenç, daveti de diplomatik bir dille geri çevirdi. Prof. Özgenç bu görüşmeden kısa bir süre sonra sürpriz bir ısrarla karşılaştı.YÖK Başkanvekili Saraç, telefonla arayıp Cuntz'u ziyaret etmesini istedi. Gül'ün kararından önce böyle bir ziyaretin Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olacağını ve Almanya'dan muvafakat alınmış gibi algılanabileceğini ifade eden Özgenç, 'peki' dedi, ancak görüşmeye gitmeyip istifa kararı aldı. Önce rektör adaylığından, sonra da YÖK üyeliğinden ayrıldı.Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK'e atanan ve 2011 yılı Mart ayında görev süresi bitecek olan Özgenç'in istifası ile YÖK'ün üye sayısı da 19'a düştü.Yaşamına sadece akademisyen olarak devam edeceğini belirten Prof. Dr. Özgenç, yaşananları AKŞAM'a anlattı: Sayın Cumhurbaşkanı atama yapmadan büyükelçiyle görüşmem, Almanya'dan muvafakat alınmış izlenimi doğurur ve Cumhurbaşkanlığı makamına karşı saygısızlık olurdu. Bu durumu diplomatik nezaketle Sayın Büyükelçiye bildirdim. Rektörlüğe atanmam halinde kendisini ziyaret edeceğimi söyledim. Bu görüşmenin ardından YÖK Başkanvekili Sayın Saraç, büyükelçiyle görüşmem konusunda ısrar etti. İzah etmeme rağmen ısrar devam edince, böyle bir anlayışın hakim olduğu bir çatı altında görev yapamayacağım için önce rektör adaylığından, dün de YÖK üyeliğinden istifa ettim.