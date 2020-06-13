Prof. Osman Müftüoğlu son 3 günün verilerini yorumladı: Bu son rakamlar benim gibi iflah olmaz iyimseri bile korkutuyorsa işler kesinlikle yolunda değil demektir

Hürriyet Gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, son 3 günün Koronavirüs vakalarını değerlendirdiği yazısında, "Test sayısına oranla günlük yeni vaka sayıları azalmıyor, tersine giderek artıyor... Virüsün yaygınlaşmasında en mühim göstergelerden biri sayılan R0 değeri 0.7’lerden yeniden 1’in üzerine çıkmış gözüküyor... Yoğun bakımda yatan ve entübe edilen hasta sayılarımızda da artma işaretleri var... Günlük yeni vaka sayılarımız bir hafta önce neredeyse 700’lü rakamlara inmişken yeniden 1000’li rakamları gördü... Kısacası, virüs her şekilde “Ben sokaktayım, aranızdayım, beni hafife almayın, mutasyon geçirdiğime falan inanmayın, kısacası beni unutmayın!” diyor..." ifadelerini kullandı.

Osman Müftüoğlu, rakamsal artışlara işaret ederek, "Her haliyle uyarı sinyalleri veren bu rakamsal artışların yeniden nasıl azaltılacağını, önce 500’lerin, sonra 100’lerin altına indirilip neticede nasıl 0’lanacağına kafa patlatıp yeni çözümleri devreye sokmamız gerekiyor. Bu son rakamlar biliniz ki benim gibi iflah olmaz bir iyimseri bile korkutuyorsa işler kesinlikle yolunda değil demektir. Lütfen dikkat! Aman dikkat... Allah aşkına dikkat..." diye yazdı.

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