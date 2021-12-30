Prof. Osman Müftüoğlu: Omicron tehlike mi, Koronavirüs'ten kurtuluşun işareti mi?

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs'ün diğer türlerine göre bulaşıcılığının daha yüksek olduğu bilinen Omicron varyantına ilişkin olarak, "'Korkudan beslenme'yi bir kenara bırakıp Omicron'un belki de koronadan kurtuluşun işareti olabileceğini düşündüren verileri hatırlatmamızda fayda var" dedi.

Prof. Müftüoğlu, "Amerika’da yapılan bir laboratuvar çalışması, Omicron ile elde edilen bağışıklık gücünün bizi çok daha tehlikeli bir varyant olduğu kesinleşen Delta’dan koruyabileceğini de düşündürüyor. Kısacası 'Gelecek kötü gelecek!' diye düşünmeyi bir kenara bırakıp tedbirli olmaya devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Müftüoğlu ayrıca şunları kaydetti:

"Görünen o ki ocak ortalarında bizde ve dünya ölçeğinde bir “Omicron tsunamisi” ihtimali maalesef söz konusu. Bu ihtimale karşı direnmenin tek yolu ise öncelikle ve hiç beklemeden aşılamadaki hatırlatma dozlarının bir an önce yapılması. Peki, sadece hatırlatma dozları muhtemel bir tsunamiye direnmek için yeterli mi? Elbette değil! O bildiğimiz ve salgının başından beri uyguladığımız o üçlü klasik önlem paketini (maske/mesafe/hijyen) yeniden gündeme getirmemiz, özellikle de maskesiz dolaşmama meselesini sık sık hatırlatmamız gerekiyor. Koruma amacıyla özellikle maske takma meselesinin de tekrar tekrar gündeme getirilmesi gerekiyor."

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