Prof. Osman Müftüoğlu: Mehmet Hocanın şüpheciliğin dozunu bazen kaçırdığı, kötümserlik noktasına taşıdığı olur

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, zaman zaman görüşleriyle tartışma konusu olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’la ilgili kaleme aldığı yazısında, “Mehmet Hoca her daim bilimseldir. Nettir ve açıktır. Bir o kadar da şüphecidir. Ne var ki şüpheciliğin dozunu bazen kaçırdığı, kötümserlik noktasına taşıdığı da olur ki bence son derece normaldir ve bu özelliği ona ayrı bir güç vermektedir” görüşünü ifade etti.

“Salgının başından bu yana çoğu konuyu onunla müzakere ettikten sonra köşemde sizinle paylaştım. Çoğu yanlış düşünceden onun uyarıları ile vazgeçtim. Ama yine de okulların açılması konusunda Mehmet Hoca’ya katıldığım ve katılmadığım noktalar var” diyen Prof. Müftüoğlu, devamında şunları kaydetti:

Mehmet Hocaya katılıyorum çünkü...

Mehmet Hoca haklı! Salgını sadece aşıyla yavaşlatamayız. Okullarda sadece personeli, öğretmeni aşılamak yeterli güvenlik koşullarını sağlamaz. Delta varyantı gibi son derece bulaşıcı bir varyantla karşı karşıyayız. Çocuklarımızı korumak için hedef en az toplumun yüzde 80’ini aşılamak olmalı ama bu hedefe ulaşana kadar da okullarda “maske, fiziksel mesafe ve hijyen” önlemleri hassasiyetle uygulanmalıdır.

Mehmet Hoca haksız çünkü...

Mehmet Hoca’nın “Aktif vakalar artıyor, önümüzdeki günlerde daha da artacak bu nedenle okullarda online eğitim devam etmelidir” şeklinde cümleleriyle özetlenebilecek düşüncesine ise kesinlikle katılmıyorum. Okullarda eğitim her ne olursa olsun derhal ve mutlaka başlamalıdır. Eğitimi aksatabilecek vaka artışı ve bulaş artışı konularının üzerinde ise ısrarla durulmalıdır. Ama eğitimi tümüyle durdurma şeklinde yanlış bir yola asla girilmemelidir.

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