Prof. Osman Müftüoğlu: Aşılamanın ciddi ölçüde yavaşladığı net olarak ortada

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Covid-19 aşısına karşı aşılamanın azaldığına dikkat çekerek öneride bulundu.

Prof. Müftüoğlu, yazısında "Daha çok sayıda insanımızı daha hızlı aşılamamız lazım. Bu işi başarmanın, salgınla başa çıkıp yaşadığımız ve yaşamamız muhtemel ekonomik ve sosyal krizlere engel olabilmemiz için başka hiçbir çıkar yolumuz yok. Aşılamanın ciddi ölçüde yavaşladığı da net ve açık olarak ortada. Önerim şu: Gelin, biz de Yeni Zelanda’da olduğu gibi aşılama kampanyasını “eğlenceli bir festival”e dönüştürelim. Biz de okul kapılarında, AVM girişlerinde, market önlerinde, pazar yerlerinde hatta seyahat araçlarında aşısız kişileri aşılanmaya yönlendirecek eğlenceli yöntemler, yollar, formüller geliştirelim. Kısacası aşılama sürecini bir korku ve zorlama süreci olmaktan çıkarıp geleceğimizi aydınlatacak keyifli bir festivale çevirelim" ifadesini kullandı.