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Prof Öncel: Şehnaz'a taktığım kolyeyle araba alınırdı

Prof. Dr. Murat Öncel, eşi Şahnaz Çakıralp'in 'Borçlarını ben ödedim' iddiasına sert çıktı: 'Düğünde taktığım kolyeyle bile lüks bir

26 Kasım 2011 02:00

T24 - Prof. Dr. Murat Öncel, eşi Şahnaz Çakıralp'in 'Borçlarını ben ödedim' iddiasına sert çıktı: 'Düğünde taktığım kolyeyle bile lüks bir araba alır. İftiralar bir komedi'.


Güzel oyuncu Şahnaz Çakıralp'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu eşiyle ilgili ortaya attığı iddialar şaşkınlık yarattı. Çakıralp, Prof. Dr. Murat Öncel için "Evlendiğinden beri onun borçlarını ödedim. Kendisine ait bir kredi kartı bile yok" dedi. Eşinin bu sözleri karşısında günlerdir koruduğu suskunluğunu bozan başarılı profesör, "Bu sözler tam bir komedi. Şahnaz için kötü konuşmam ama söylenenler de çok ayıp" dedi. Prof. Dr. Murat Öncel, ekledi:



'Mahkemede konuşacağım'


"Şahnaz, kredi kartım olmadığını söylüyor ama benim bir tanesi 70 bin lira, diğeri de 60 bin lira limitli kredi kartım var. Kredi kartı ekstrelerine bakılırsa; ödemelerin kimin tarafından yapıldığı ortaya çıkar. Ben paraya önem veren bir insan değilim. Öyle olsaydı; Şahnaz'a Four Seasons Otel'de düğün yapmazdım! Sadece düğünde ona taktığım kolyeyle bile lüks bir araba alınır. Boşanmak isteyen, mahkemeye gider. Manşet olmak için yalan yanlış açıklamalar yapmaz. Ben her şeyi mahkemede konuşacağım."



Servetlik takı taktı


Şahnaz Çakıralp'in 'parasızlıkla' suçladığı eşinin oyuncuya düğünden önce taktığı zümrüt ve pırlantadan oluşan takı setinin fiyatının yaklaşık 200 bin lira olduğu söyleniyor.

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