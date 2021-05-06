Prof. Müftüoğlu: Bilelim ki bu ciddi kapanma da probleme kalıcı bir çözüm getirmeyecek

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Görünen o ki yaptığımız onca hataya rağmen kapanma sürecinin sonunda yüzümüz az ya da çok gülecek. Ama bilelim ki bu ciddi kapanma da probleme kalıcı bir çözüm getirmeyecek" dedi. Müftüoğlu, kademeli açılma sürecinde hassas davranılması gerektiğini ifade etti.

Müftüoğlu, "Pandemi sürecinin zor ve kritik bir virajındayız. Bir çeşit 'sınırlı kapanma dönemi'ne girdik. Bu dönemi iyi değerlendirmek, kısıtlamalara 'elimizden geldiği kadar' değil, 'daha da fazlası'yla uyum göstermek mecburiyetindeyiz" dedi.

Prof. Müftüoğlu, "Görünen o ki yaptığımız onca hataya rağmen kapanma sürecinin sonunda yüzümüz az ya da çok gülecek. Ama bilelim ki bu ciddi kapanma da probleme kalıcı bir çözüm getirmeyecek. Yapılması gereken önemli işlerden birisi de daha şimdiden kapanma sonrasının planlanması, tartışmaya açılması, halka açıklanması, daha doğrusu uygulanacak 'kademeli açılma' sürecinin nasıl olacağı konusunda toplumsal bir mutabakatın sağlanmasıdır. Eğer daha önce yaptığımız yanlışları bu kapanmanın sonrasında da tekrarlar, kapılarımızı sonuna kadar ve kontrolsüz bir şekilde açacak olursak, çok değil birkaç ay sonra yeni bir dalganın daha kaçınılmaz olabileceğini unutmayalım" görüşünü dile getirdi.

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