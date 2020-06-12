Prof. Mücahit Dilekmen, hazırladığı ders notlarında aile içi cinsel istismarda mağdur çocuğu suçladı!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden Prof. Dr. Mücahit Dilekmen tarafından hazırlanan ders notlarında, aile içi cinsel istismarda kız çocuğu suçlayıcı ifadeler yer aldığı ortaya çıktı.

Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mücahit Dilekmen tarafından hazırlanan “Çocuk Gelişimi 2” dersinin notlarında “Aile içi cinsel istismarın nedenleri” başlığı altında, “6-8 yaşında kız çocuğu olmak”, “küçük kızda aniden gelişen baştan çıkarıcı tavırların varlığı” gibi ‘gerekçeler’ sıralandı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, ders notlarını paylaşarak Atatürk Üniversitesi’ne ve Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a çağrı yaptı. Paylaşımda, “6-8 yaşında bir kızın baştan çıkarıcı tavır sergilemesini istismar nedeni olarak gören Kurumunuz da Akademisyen Mücahit Dilekmen hakkında ne yapıldı.Ayrıca çocukları istismar nedeni olarak gören zihniyet için @ZehraZumrutS sizi de göreve davet ediyoruz” dendi.