Prof. Mehmet Toner, ABD Ulusal Mühendislik Akademisi’ne seçildi

Nanoteknoloji, Doku Mühendisliği ve Biyokoruma alanlarındaki çalışmalarını ABD’de sürdüren Prof. Dr. Mehmet Toner, ABD’nin en saygın ve profesyonel kurumlarından olan Ulusal Mühendislik Akademisi’ne (NAE) seçildi.

Yaptığı çalışmalarla sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında çığır açan Türk Prof. Mehmet Toner, aynı zamanda ABD Ulusal Mucitler Akademisi üyeliği ile de onurlandırıldı.

Buluşuyla seçildi

Çalışmalarını Harvard-MIT Üniversiteleri Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri alanında yürüten, Prof. Dr. Mehmet Toner, doğum öncesi genetik bozukluklar, bulaşıcı hastalıklar ve erken kanser tanısına yarayan Mikroelekromekanik cihazını buluşu ile ABD’nin en saygın kurumlarından NAE’ye seçildiği belirtildi.

Araştırma enstitülerinin başkanlarının ve üst düzey yöneticilerinin üyesi oldukları NAE, mühendislik eğitimi için yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek uygulayan, yeni ve gelişmekte olan teknoloji alanlarına öncülük ederek literatüre önemli katkılarda bulunan mühendisler arasında en yüksek profesyonel ayrımı yaparak üyelerini belirliyor.

Prof. Dr. Toner bu yıl ayrıca, Ulusal Mucitler Akademisi (US National Academy of Inventors - NAI)’ye de üye olarak kabul edildi. NAI üyeleri arasında da Amerikan ve uluslararası üniversiteler, devlet kurumları, k?r amacı gütmeyen araştırma kurumları bulunuyor. NAI üyeliği, patentler ve lisanslama, yenilikçi keşif ve teknoloji, topluma önemli etki ve yeniliğin desteklenmesi, geliştirilmesi gibi alanlarda olağanüstü katkılar sağlayan seçkin araştırmacılara verilen en üstün unvan.e (NAE) seçildi.

Prof. Dr. Mehmet Toner, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi, yüksek lisans derecesini Massachusetts Institute of Technology (MIT) Makine Mühendisliği bölümlerinden, doktorasını Harvard-MIT Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Medikal Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Prof. Toner’in aralarında Nature, Science, New England Journal of Medicine, Science Translational Medicine, PNAS’ın bulunduğu dergilerde yayınlanmış 300’ü aşkın makalesi bulunuyor. Türkiye ile olan bağlarını da koruyan Toner, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği de yapıyor.