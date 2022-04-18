Prof. Mehmet Ceyhan: Türkiye’de açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor, salgın kadere kısmete kaldı

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Türkiye’de açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor, salgın kadere kısmete kaldı" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Kader Çukay'ın haberine göre, Ceyhan yeni varyantlarla birlikte vaka sayısının artacağını belirterek, “Salgın kadere kısmete kaldı. Yeni varyantlar çıkmaya devam ediyor. Her ülke araştırma yapıyor ancak Türkiye yapmıyor. Bu nedenle ülkemizde hangi varyantlar var bilmiyoruz” dedi.

Ceyhan, Türkiye’nin şu an 5. dalgayı yaşadığını söyleyerek, “Salgın düz bir çizgi gibi ilerlemiyor. Vakaların durağanlaştığı dönem oluyor ancak arkasından artış dönemi yaşanıyor. Türkiye’de açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor. Test yapma kriterleri zorlaştırıldı. Eski kriterlerdeki gibi test yapılsa bunun 5-10 katı vaka sayısı çıkar” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın salgın bitiyor yönünde yaptığı açıklamalara tepki gösteren Ceyhan, “Devlet, salgın uzmanı olmadığı için salgın yokmuş gibi ekonomi, sosyal hayat, turizm canlansın diyor. Turizm ve ekonomi canlansın demek yanlış. İnsanlar tedirgin olduğu için canlanamıyor. Vatandaşlar da bu vakaların doğruyu yansıtmadığını biliyor” ifadelerini kullandı.