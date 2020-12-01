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Koronavirüs

Prof. Mehmet Ceyhan: Anne hamilelikte Covid-19 geçirdiyse, bebek çok yüksek oranda koruyucu antikorla doğuyor

01 Aralık 2020 13:54

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Anne gebelik sırasında Covid-19 geçirdiyse, bebek çok yüksek oranda koruyucu antikorla doğuyor" dedi.

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mehmet ceyhanhamilelik ve koronavirüscovid
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