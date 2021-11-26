Prof. Köksal Bayraktar: 30 Kasım'da Avrupa Konseyi Kavala için toplanacak ama o hâlâ içerde

1488 gündür tutuklu olan Osman Kavala için verilen tutukluluğa devam kararını avukatı Prof. Köksal Bayraktar değerlendirdi. Bayraktar, "30 Kasım'da Avrupa Konseyi Kavala için toplanacak ama o hâlâ içerde" dedi.

Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuşan Prof. Bayraktar'ın yaklaşan 30 Kasım'daki Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalar:

"AİHM'in verdiği kararın Türkiye'de uygulanmıyor olması 30 Kasım'da Avrupa Konseyi tarafından değerlendirilecek. Burada yeni bir durum ortaya çıkmayacak bir durumun devamı olacak. 30'unda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gerek bizim gönderdiğimiz yazıları, gerek de Adalet Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin gönderdiği dilekçeleri inceleyecek, bunlara bakarak uyuldu mu uyulmadı mı, İhlal kararı devam ediyor mu, İhlal kararının geçerliliği etmiyor mu, buna bakacaklar. Konuyu yeniden müzakere ederek daha sonra tekrar mahkemeye intikal ettirip ihlal kararına uyulmuyor şeklinde son kararlarını bildirecekler ve sonra konsey kendi içinde yaptırım uygulamaya doğru yönelecek."

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