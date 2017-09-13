Prof. Kaboğlu'ndan 'tek kişilik kalıcı OHAL' uyarısı

Anayasa Hukuku Araştırma Derneği (ANAYASA-DER) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "15 Temmuz’da bozulan kamu düzeni ve anayasal düzen yeniden tesis edilsin diye OHAL getirildi" dedi.

Denizli Barosu’nda Denizli Demokrasi Platformu, TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, Anayasa Hukuku Araştırma Derneği (ANAYASA-DER) ve Önce Demokrasi Platformu işbirliğiyle, ‘2019’a Doğru Demokratik Anayasa İçin’ adlı sempozyumda konuşan Kaboğlu, demokratik anayasa için neler yapılabileceğini anlattı.

"Anayasal düzen sağlandı mı?"

2019’a giden yolda siyasal ve sosyal açıdan yoğun bir süreç yaşanacağını belirten Kabaoğlu, şunları söyledi:

"15 Temmuz’da bozulan kamu düzeni ve anayasal düzen yeniden tesis edilsin diye OHAL getirildi. Peki anayasal düzen sağlandı mı? Yoksa var olan düzenden de mi olduk? Biz 1982 yasasını, OHAL yasalarına ilişkin yasaları çok eleştirdik. Hatta ona ‘istisna anayasa’ bile dedik. Gelin görün ki bir yıldır tanık olduklarımız, anayasamızla uzaktan yakından ilgisi olmayan, anayasa ötesi uygulamalar, anayasa dışı uygulamalara yönelindi. Yeniden anayasa düzeni tesis etme adına bir tür anayasal düzenin kaldırılması sorunsalıyla karşı karşıya geldik” diye konuştu.

"Hukuk dışı uygulamayla karşı karşıya geldik"

Kabaoğlu, şöyle devam etti: "20 Temmuz 2016’da, darbe girişimine karşı OHAL yürürlüğe konuldu. Hukuk dışı bir uygulamayla karşı karşıya geldik. Biz demokrasi platformları olarak, demokratik anayasa arayışını gündeme getiremezsek, 16 Nisan anayasası, ben ona 15 Temmuz anayasası diyorum, o yürürlüğe girerse, o zaman onun adı kalıcı tek kişilik Olağanüstü Hal dönemine geçiş olacak ki, işte o bakımdan ben düzenlediğimiz bu toplantıları çok önemsiyorum. Aranızda 16 Nisan’da ‘Hayır’ diyenler var, ‘Evet’ diyenler var. Belki de geçersiz oy atanlar var. Onlar açısından bir değer yargısı koymak bizim görevimiz değil. Bizim görevimiz doğru bilgi nedir onu vermek. Ben ve arkadaşlarım bunun için çaba gösteriyoruz. Bizim görevimiz doğru bilgiyi vermek. 6771 sayılı kanun (16 Nisan’da kabul edilen Anayasa değişikliği) eğer bütünüyle yürürlüğe girerse, o zaman kalıcı tek kişi OHAL rejimini getirecek diyoruz."