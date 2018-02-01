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Prof. Kaboğlu: TTB yöneticilerine reva görülen muamele, bu kirli hedefin ilk provası

"Kirli hedef; çünkü, konu anayasal açıdan tamamen açık"

01 Şubat 2018 14:15

Birgün gazetesi yazarı Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu,  Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyi yöneticilerinin Çorum'da hedef gösterilmelerine ilişkin, "Çorum’da hedef gösterilen TTB Merkez Konseyi yöneticilerine reva görülen muamele, bu kirli hedefin ilk provası" dedi.

Kabaoğlu'nun Birgün'deki yazısından ilgili bölüm şöyle:

İktidar partisi sözcüsü M. Ünal, kendilerinden olmayan demokratik kitle yönetimlerinin meşru olmadığını açıkça telaffuz etmişti TV ekranlarında. Anlamı: yasama seçimlerinde çoğunluğu elde eden AK Parti yanlısı olmayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş yöneticileri, meşru değildi.

Çorum’da hedef gösterilen TTB Merkez Konseyi yöneticilerine reva görülen muamele, bu kirli hedefin ilk provası.

Kirli hedef; çünkü, konu anayasal açıdan tamamen açık:

Yurttaşların, “birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları vardır” (Başlangıç). Hekimler ve hâkimler, barış hakkının öncelikli muhatabı: hekim, yaşam hakkının; hâkim ise kişi özgürlüğünün güvencesi. Barış isteyen hekimleri özgürlüğünden alıkoymak, Anayasa md.19’a açıkça ve kesin olarak aykırı.

 

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