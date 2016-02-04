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Sağlık

Prof. İsmail Çelik: Kanserin ilerlemesini durdurduk

Prof. Dr. İsmail Çelik, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde hastalıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu

04 Şubat 2016 16:34

İmmüno-Onkoloji Derneği başkanı Profesör Doktor İsmail Çelik, Dünya Kanser Günü'nde katıldığı Akciğer Kanseri İşbirliği Platformu'ndaki konuşmasında, kanserli hücrelerdeki tümörü ilk kez durdurma aşamasına gelindiğini iddia etti.

Bugün gazetesine konuşan İmmüno-Onkoloji Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Çelik kanser tedavisine ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Bugüne kadar yürütülen tedavi yöntemlerinde bağışıklık sistemi içinde önemli olan T hücresinin kanser hücresini öldüremediğine değinen Çelik şunları ekledi: “Aksine kanser hücresi T hücresini öldürüyordu. Şimdi durum değişti. İlk defa tümörü durdurma aşamasına gelindi. Tümör yok olmuyor ama yerinde duruyor. Bir sene sonra filmini çektiğinde ilerlemediğini görüyoruz. Düşünün ki tümör 5 sene olduğu yerde duruyor. Bu hastaların ömrünün uzadığını gösteriyor. Bu çok önemli bir gelişme. Kansere karşı artık defansta değil hücum bölgesindeyiz. Gol atarsak kansere karşı maçı kazanacağız.” 
 

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