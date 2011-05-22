Prof. Işıkara: Büyüklük 5.9 ama şiddeti 8

T24 - ‘Deprem Dede’ olarak tanınan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Simav depreminin büyüklüğünün 5.9 ama şiddetinin 8 olduğunu söyledi. Işıkara “İlçede yapılaşma çok kötü. Buna rağmen Simav çok şanslı. Deprem en az hasarla atlatılmış” dedi.





‘Deprem Dede’ olarak tanınan, Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Kütahya’nın Simav ilçesinde 19 Mayıs gecesi meydana gelen depremin büyüklüğünün 5.9 ama şiddetinin 8 olduğuna dikkati çekti. Depremin ardından kurulan çadırkentte incelemelerde bulunan Prof. Dr. Işıkara, depremin büyüklüğünün 5.9’dan fazla olduğuyla ilgili çok sayıda dedikodunun ortalıkta gezdiğini belirterek, “Depremin büyüklüğü 5.9 ama Simav’da şiddeti 8’dir. 5.9 büyüklük ortaya çıkan enerjidir, 8 olan ise şiddettir. Örneğin Marmara Depremi’nde ortaya çıkan enerji 7.4, şiddetiyse 10’dur. Bu ikisini ayırmamız lazım” diye konuştu.



‘Okulları yeniden yapın’

İlçede incelemelerde bulunduğunu dile getiren Işıkara, “Okul binalarında zarar gördüm. İlçedeki okullar yıkılmalı ve yeniden inşa edilmeli. Simav’da yapılaşma çok kötü. Buna rağmen Simav çok şanslı. Deprem en az hasarla atlatılmış.

Vatandaşlarımız incelemenin ardından hafif hasarlı evlere girsin. Diğerlerine kesinlikle girmesinler. Bu deprem bitti, yenisinin ne zaman olacağını bilemeyiz. Ancak kimse uzmanların verdiği raporların aksine, bilirkişi marifetiyle hasar raporunu değiştirmesin. Bu çok yanlış. İnsanlarımız sorumlu olsunlar” dedi. Işıkara çadırkentte tuvalet ve banyo ihtiyacı bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

“İki kişiye bir çadır lüks olur, dört kişiye bir çadır verilmeli ama burada ‘4 aileye bir çadır verilir’ şekilde yanlış anlaşılma olmuş. Bazı aileler komşularıyla, yakınlarıyla aynı çadırda kalmak istemiş. Bunlar kendi istekleri. Dışarıda da ’Çok aileye tek çadır verilmiş’ diye anlaşılmış. Böyle bir durum yok. Kızılay’ın çadır problemi yok. Çadırı, gerçek ihtiyaç sahibine vermek lazım. Bu bazen istismar ediliyor. Buna dikkat edilmesi lazım.”



Simav yeniden kuruluyor

Işıkara ilçedeki yapılaşmanın çok kötü olduğuna işaret ederken, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi de Simav’ın yeniden kurulacağını söyledi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Çiftçi, şimdiye kadar 802 tane oturulamaz bina, 53 acil yıkılması gereken ve 14 de yıkılmış bina tespit edildiğini anlattı. Tapu Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle de Simav’daki Hazine arazilerinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çiftçi, “Bu planlama bir iki ay içerisinde hazır olacak. Daha sonra TOKİ’ye ne kadar yeni bina yapılması gerektiği yönünde öneride bulunacağız. Şehir planlamasına uygun belki yeni bir Simav oluşturulacak” dedi.

Öte yandan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Vekili Ahmet Haluk Karabel, depremden etkilenen Pazarlar ilçesinde incelemelerde bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla deprem bölgesine geldiği öğrenilen Karabel’in kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Pazarlar’ın yanı sıra Simav ve Şaphane ilçelerinde de inceleme yaptığı bildirildi.



‘Afet bölgesi olmalı’

İlçede yaklaşık 12 bin bina olduğunu söyleyen Simav Belediye Başkanı Kasım Karahan ise 3 bine yakın vatandaşın çadırkentte konakladığını belirterek şöyle konuştu:

“Hasar tespit çalışmaları yüzde 60 oranında tamamlandı. Bir yerleşim alanının afet bölgesi ilan edilmesi için binaların yüzde 20 oranında ağır hasarlı olduğunun belirlenmesi gerekiyor. Burada bu rakam çoktan aşıldı. Tahmin ediyorum Simav afet bölgesi ilan edilecek. Edilmesi de gerekiyor. Devletin desteğine ihtiyaç var.”



Simavlı gece evine giremedi









Depremin ardından vatandaşlar ilk gecelerini çadırkentte ve yine sokaklarda, parklarda yaktıkları ateşlerin başında ve araçlarında geçirdi. Hava sıcaklığının gece 7-8 derece olduğu bölgede, apartmanların çoğunun boş olduğu, vatandaşların evlerine girmedikleri gözlendi. Kızılay yeni çadırlar kurmaya devam ederken, çadırlarda kalanlara ilave yataklar verildi, ayrıca kahvaltı olarak çorba ile çay servisi yapıldı. Simavlılar, zararlarının karşılanması için bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor. Simav’da parkta sabahlayan Hasan Çalışkan, “Simav’ın afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşların maddi kayıplarını kendilerinin karşılaşması zor. Devletin destek olması gerekir” dedi. İlçede 35 yıldır Fatih Mahallesi Muhtarlığı görevinde bulunan Tevfik Gültekin de depremde evlerin “harman gibi sallandığını” dile getirerek, “Bu yaşıma geldim, böyle deprem görmedim” dedi. Çadırkentte kalan Nilüfer Atlıer ise “Deprem anı sanki mahşeri yaşadık, çok kötüydü. Evde maddi değeri olan hiçbir şey kalmadı” diye konuştu.



20 psikolog destek verecek

Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede psikolojileri bozulan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından ilçeye 20 psikolog gönderileceği, depremden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek verileceği öğrenildi. Yetkililer hastanede tedavi gören depremzedelerden büyük kısmının psikolojik etkilenmeden dolayı tedavi gördüğüne dikkat çekti.



Konuşmalar ücretsiz

Türk Telekom, Simav ve bağlı köylerinde müşterilerinin ev telefonlarından 19 Mayıs itibariyle mayıs ayı fatura kesim tarihine kadar, şehir içi ve şehirlerarası yönüne yaptıkları aramalardan ücret alınmayacağını açıkladı. Ankesörlü telefonlardan aramalar da 23 Mayıs’a kadar ücretsiz yapılabilecek. Öte yandan Vodafone Türkiye, deprem sonrasında iletişimin kesilmemesi için Kütahya ve çevresinde bulunan 160 bin abonesine bir hafta geçerli olmak üzere her yöne 100 dakika görüşme süresi yüklendiğini bildirdi.



Öğrencilere çadırhane





Dört okula ağır ’oturulamaz’ raporu verilen ilçede deprem, LYS ve SBS sınavlarına hazırlanan yaklaşık 700 öğrenciyi de vurdu. Kitaplarını almak için evlerine giremeyen öğrenciler için Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çadırkentte çadır dershane kuruldu. ‘Çadırkurs’a katılan Simav Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencisi Sercan Bütün, “Deprem bizi çok kötü etkiledi. Yetkililerden bize ek puan vermelerini istiyoruz” dedi. Kübra Ateş de “Çökmüş durumdayız. 15-20 gün sonra sınavımız var. Simav’ın doğal afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Böylece belki ek puan alabiliriz” diye konuştu. Öğrencilere ders çalıştıran Simav Anadolu Öğretmen Lisesi Müdür Yardımcısı Adem Bal ise, “Bu şartlarda hazırlanmaları çok mümkün değil. Ek puan verilmesi şart” dedi...



‘Siyanür barajında sıkıntı yok’

Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vahip Yıldız depremin, holding bünyesindeki Eti Gümüş AŞ’ye ait bir setinde çökme yaşanan siyanürlü atık su barajını olumsuz etkileyeceği iddialarına ilişkin olarak “Burası sallandı, biz burada depremi hissettik. Gece de bütün barajlarımızı tekrar önlem amacıyla kontrol ettik ve hiçbir sıkıntı olmadığını belirledik” dedi.



Deprem bölgesine vergi kolaylığı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Simav’daki deprem nedeniyle ilçedeki mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla “mücbir sebep” ilan edildiğini bildirdi. Şimşek, mücbir sebep halinin başladığı 19 Mayıs’tan, uygulamanın sona ereceği 30 Kasım’a kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresinin, işlemeyen süre kadar uzatıldığını belirtti.



