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Yaşam

Prof. İlber Ortaylı: Türk-Alman Üniversitesi'nin gecikme nedeni FETÖ'cü profesörler

"Almanya'da FETÖ'cü çok profesör var"

01 Mart 2018 20:24

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türk-Alman Üniversitesi’nin açılışının gecikme nedeninin Almanya’daki 'FETÖ’cü profesörler olduğunu" iddia etti.  Ortaylı, “O mektebin gecikme nedeni Merkel’in ilgi göstermemesi değil, FETÖ’cüler ele geçirmiş. Almanya’da FETÖ’cü çok profesör var” dedi.

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından 29'uncu Vergi Haftası dolayısıyla Ankara’da bir otelde düzenlenen 'Osmanlı’da Vergi Sistemi' konulu konferansa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmanlı’da maliyesini ve vergi sistemini anlattı.

Kampüsü İstanbul Beykoz’da bulunan Türk-Alman Üniversitesi’ni kuruluşundaki tartışmaya dikkat çeken Prof. Dr. Ortaylı, “Türk-Alman Üniversitesi kuruldu. Almanca eğitim ve lisan öğrenilsin diye. Tayyip Bey dedi ki ben kendisine söylemedim ama etrafına söyledim. Merkel diye çatıyor, Cumhurbaşkanı’na, yanlış bilgi veriliyor. O mektebin gecikme nedeni Merkel’in ilgi göstermemesi değil, FETÖ’cüler ele geçirmiş. Almanya’da FETÖ’cü çok profesör var” diye konuştu.

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