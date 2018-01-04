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Prof. İlber Ortaylı: İran, Irak ve Suriye gibi olmaz

"İran, eski bir medeniyettir, eski bir devlet geleneği vardır"

04 Ocak 2018 13:27

Tarihçi, yazar Prof.İlber Ortaylı, İran'da ülke geneline yayılan ve 23'den fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili, "İran hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz. Çünkü İran, eski bir medeniyettir, eski bir devlet geleneği vardır" yorumunda bulundu.

İstanbul'da Fatih Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte konuşan Ortaylı, Amerika’nın İran’daki Türklerden beklentisi olduğu görüşünü dile getirerek “Oradaki Türk unsurdan Amerika çok şey bekliyor. Daha çok beklerler. Çünkü Türkler İran’a diyor ki biz Türküz ama, İran bizimdir diyor. Son çatışmalar çok büyürse, onlar da karışmaya mutlaka hevesliler. Ama zannetmiyorum ki ben İran’ın kendi sorunları dışında o millet buna alet olsun. Ama tabi içeride ciddi bir sorun olduğu açık" dedi.

 

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