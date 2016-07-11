T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prof. İlber Ortaylı cevapladı: Çanakkale'de kaç Suriyeli şehit oldu?

İstanbul'da yaşayan Suriyeli vatandaşın iddiası tartışma yarattı

11 Temmuz 2016 15:57

Tarih profesörü İlber Ortaylı, İstanbul’da bir lokantalar zincirinin sahibi olan 50 yaşındaki Suriyeli Nizar Bitar'ın “Çanakkale’de 70 bin Suriyeli şehit olmuş" iddiasına ilişkin olarak, "bunun abartılı bir sayı olduğunu" söyledi. Suriyelilerin Osmanlı ordusunda silah altına alındığını, ancak çoğunun daha yakın cephelere gönderildiğini belirten Ortaylı, bununla birlikte atalarını Osmanlı olarak gören Suriyelilerin “hislerine fazla dokunmamak gerektiğini” de belirtti.

Suriyeli Bizar, Hürriyet Pazar'a verdiği söyleşide, “Çanakkale’de 70 bin Suriyeli şehit olmuş. Onu bil, sonra bize ‘defol’ de. Bazıları o zaman Osmanlı vardı diyor ama o mirası siz aldınız; biz almadık ki. Biz öldük, mirası siz aldınız; neden biz almıyoruz da def olup gidiyoruz” demişti.

Hürriyet'e konuşan Ortaylı'nın açıklaması şöyle:

"Şişirme onlar... Suriye'den asker alındı ama onların Çanakkale'ye gittiği doğru değildir. Çünkü askeri oradan getirmek çok zor. Kürtler için de aynı şey geçerli. Kürtyok orada... Yahudi var, Rum var. Sevkiyat zor. İmparatorluk büyük, Suriyeliler de savaştı tabii, başka cepheler var onlara yakın, Hicaz gibi ... Bunlar İmparatorluk'un insanları, fazla dokunmayın. Suriyeliler içinde öyle bir duygu var yani..."

ETİKETLER

İlber Ortaylıkaç Suriyeli şehit olduÇanakkaleiddia70 bin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24