Prof. İlber Ortaylı cevapladı: Çanakkale'de kaç Suriyeli şehit oldu?

Tarih profesörü İlber Ortaylı, İstanbul’da bir lokantalar zincirinin sahibi olan 50 yaşındaki Suriyeli Nizar Bitar'ın “Çanakkale’de 70 bin Suriyeli şehit olmuş" iddiasına ilişkin olarak, "bunun abartılı bir sayı olduğunu" söyledi. Suriyelilerin Osmanlı ordusunda silah altına alındığını, ancak çoğunun daha yakın cephelere gönderildiğini belirten Ortaylı, bununla birlikte atalarını Osmanlı olarak gören Suriyelilerin “hislerine fazla dokunmamak gerektiğini” de belirtti.

Suriyeli Bizar, Hürriyet Pazar'a verdiği söyleşide, “Çanakkale’de 70 bin Suriyeli şehit olmuş. Onu bil, sonra bize ‘defol’ de. Bazıları o zaman Osmanlı vardı diyor ama o mirası siz aldınız; biz almadık ki. Biz öldük, mirası siz aldınız; neden biz almıyoruz da def olup gidiyoruz” demişti.

Hürriyet'e konuşan Ortaylı'nın açıklaması şöyle:

"Şişirme onlar... Suriye'den asker alındı ama onların Çanakkale'ye gittiği doğru değildir. Çünkü askeri oradan getirmek çok zor. Kürtler için de aynı şey geçerli. Kürtyok orada... Yahudi var, Rum var. Sevkiyat zor. İmparatorluk büyük, Suriyeliler de savaştı tabii, başka cepheler var onlara yakın, Hicaz gibi ... Bunlar İmparatorluk'un insanları, fazla dokunmayın. Suriyeliler içinde öyle bir duygu var yani..."