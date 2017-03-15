Prof. İbrahim Kaboğlu: "Hayır" diyen öldürülürse kim sorumlu olacak?

Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, referandum kampanyalarında hükümet ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Hayır” diyecekleri “terörist” olmakla itham etmesinin çok tehlikeli olduğuna dikkat çekerek ‘Hayır’ diyenleri teröristlerle eş kılma söylemi geliştirildi. Bu hedef göstermedir. ‘Hayır’ diyen kişi öldürülürse kim sorumlu olacak? Bu çok tehlikeli bir söylemdir” dedi.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, Kaboğlu, Avrupa Konseyi’nin anayasa reformlarını incelemekle görevli Venedik Komisyonu’nun referanduma sunulan ve 16 Nisan’da oylanacak ‘başkanlığı’ da içeren anayasa değişikliğine dair görüş raporuna ilişkin RS FM’de değerlendirmelerde bulundu.

Venedik Komisyonu'nun raporu

Anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesi durumunda “otoriter ve kişisel bir rejime dönüşme tehlikesi taşıdığı” belirtilen Venedik Komisyonu raporunun küçümsenmemesi gerektiğini belirten Kaboğlu, şunları söyledi:

"Konuya iki açıdan bakmak gerekir. Birincisi, Venedik komisyonu açısından. İkincisi, Türkiye’deki tepkiler bakımından. Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyi’nin önemli bir danışma organıdır. Venedik Komisyonu’nun raporundaki görüşler Avrupa Konseyi’nin resmi nitelik taşımaktadır. Avrupa Mahkemesi kararlarında bile dikkate alınabilecek derecede bir etkiye sahiptir. Venedik Komisyonu’nun raporunu küçümsememek gerekir. Anayasa değişikliğinin telaffuz edildiği 16 Ekim’den bu yana yaşadıklarımızı göz önüne alırsak, siyaset bilimcilerin söylemeye çalıştıkları ama hükümetin dikkate almadığı görüşleri, o zaman Venedik Komisyonu Raporunu Türkiye bağlamında bir gerçeklik zeminine oturtabiliriz."

"Türkiye, Avrupa ile krize sokuldu"

Türkiye’de şu an OHAL’i de aşan ve anayasa dışına çıkan uygulamaların yaşandığını belirten Kaboğlu, şöyle devam etti:

"Bu hukuk dışı uygulamalar bizzat Başbakan tarafından itiraf edildi. Milletvekilleri ‘evet’ propagandası yapmak amacıyla sahaya dağılmış bulunuyorlar. Bu öyle bir dağılma ki Türkiye’yi Avrupa ile derin bir krize soktu. O yüzden Venedik Komisyonu Raporı bütün bu gelişmelerden ayrı ele alınamaz."

OHAL’de referandum

OHAL sürecinde referanduma gidilmesini de eleştiren Kaboğlu şunları söyledi:

"Sayın Başbakan yaklaşık 2 ay önce ‘OHAL ortamında anayasa oylaması yapılmayacak’ demişti. Biz de ‘sadece oylama değil, OHAL’de anayasa tartışması da yapılmamalı’ demiştik. Ancak anlaşılıyor ki OHAL kaldırılmadan anayasa oylaması yapılacak gibi görünüyor. OHAL koşulları ortadan kalkmıştır işareti de yok. Türkiye’nin geleceğini belirleyen kökten düzenlemeler söz konusu."

‘Hayır’cıların hedef gösterilmesi

Hükümet yetkilileri ve Erdoğan’ın referandumunda tercihini ‘Hayır’dan yana kullanacakları “terörist” olmakla itham etmesine tepki gösteren Kaboğlu şöyle konuştu:

"Hayır yönünde irade koyanları sindirmekten, terörist ilan etmekten kendilerini alıkoymalılar. ‘Hayır’ diyenleri teröristlerle eş kılma söylemi geliştirildi. Bu hedef göstermedir. ‘Hayır’ diyen kişi öldürülürse kim sorumlu olacak? Bu çok tehlikeli bir söylemdir."