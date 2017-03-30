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Politika

Prof. Hayrettin Karaman, Ziraat Portföy ve Ziraat Emeklilik’in Danışma Kurulu üyesi çıktı

Karaman "Faizsiz iş modeli, ortaklığa dayalı yatırım kollarının gelişmesini sağlayacak" demişti

30 Mart 2017 12:39

Görüşleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da dikkate alınan Yeni Şafak yazarı, ilahiyatçı Prof. Hayrettin Karaman'ın faizsiz bankacılık faaliyeti yürütmek üzere kurulan Ziraat Katılım iştiraki Ziraat Portföy ile Ziraat Emeklilik’in Danışma Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Karaman, Ziraat Katılım'ın kurulması aşamasında köşesinde övücü yazı kaleme almış ve "Katılım bankacılığının yaygınlaşması, sermaye piyasaları açısından yenilikçiliğin önünü açacak. Faizsiz iş modeli, ortaklığa dayalı yatırım kollarının gelişmesini sağlayacak. Süreç içerisinde yapının genişlemesiyle, finansal aracılık mekanizmasının işlevselliği artacak ve bu durum potansiyel ekonomik büyüme düzeyi üzerinde olumlu etki meydana getirecek'' diye yazmıştı.

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