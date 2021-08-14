Prof. Esin Şenol: Aşı olanlarda ölme ihtimali binde 1, aşısız olanlarda bu ihtimal 400 kat fazla

Türkiye’de çift doz aşı olanların sayısı 31 milyona ulaştı; toplum bağışıklığı için yeterli aşılama oranı henüz yakalanamadı. Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Aşı olanlarda hastaneye yatma oranı yüzde 0.02, ölme ihtimali ise yüzde 0.001" sözleriyle, aşılanma oranının artırılması uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, yeni tip Koronavirüs'e karşı bilim insanlarının elindeki tek silahın aşı olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'e açıklamalardan satır başları şu şekilde...

Delta varyantına karşı aşıların koruyuculuk oranı aynı mı yoksa daha mı az?

"Aşıların koruyuculuğu hala üst düzeyde devam ediyor ama şunu da belirtmek gerekir ki mRNA aşılardan Biontech’in Delta varyantından önceki koruyuculuk oranı yüzde 96’ydı ve şimdi yüzde 88’e düştü. Bu sekiz puanlık düşüş daha da fazla olabilirdi fakat aşının koruyucu etkisinin üst düzeyde olduğunu çok az miktarda yaşanan düşüş ile anlayabiliyoruz."

Delta varyantında aşılanmış bir kişinin hastaneye yatışı mümkün mü?

"Aşılama, Delta varyantından dolayı ölüm ve hastaneye yatış sıklığını 25 kat, hastalık sıklığını 8 kat azaltıyor. ABD’deki Hastalık Kontrol Merkezi verilerine göre aşılanmış bir kişinin hastalansa bile Covid nedeniyle hastaneye yatma ihtimali yüzde 0.02, ölme ihtimali de yüzde 0.001. Aşısız kişinin ölme ihtimali ise 100 binde 400 yani tam 400 katı fazla."

Aşılı olanlar virüs bulaştırıyor mu?

"Bu konuda İngiltere, İsrail ve Kanada’da gerçekleştirilen çalışmalar var. Onların sonuçlarına göre aşı, evde yaşayan kişiler arasında bile bulaştırma oranını yüzde 50 ile 75 oranında düşürüyor."

Üçüncü doz kimlere uygulanmalı?

"Sinovac aşısının iki dozunu da olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş kişiler üçüncü dozda Biontech aşısı olmalı. Hatta dördüncü dozun da gerekliliğini konuşmamız gerekebilir. Ama önce nüfusun en az yüzde 80’inin iki doz aşı olması gerekir."

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