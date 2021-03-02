Prof. Ertuğrul, Uşak'ın düşük riskli kalmasındaki 3 nedeni açıkladı

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, bölgesinde düşük risk kategorisindeki tek il olan Uşak'ta aşılama hızının yüksek olduğunu, 65 yaş ve üstünün zamanını evinde geçirdiğini ve kurallara uyulduğunu; bu 3 etkenin de vaka sayısını düşürdüğünü söyledi.

Türkiye'de vaka sayılarına göre bölge bölge kontrollü normalleşme başladı. Vaka sayısına göre düşük ve orta riskli illerde kısıtlamalar esnetilirken, haritada İç Ege bölgesinin mavi kategorideki tek ili olan Uşak'ın durumu ise merak konusu oldu.

Normalleşme adımlarını CNN Türk'te değerlendiren Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Uşak'ın başarısındaki 3 etkeni de açıkladı.

Prof. Dr. Ertuğrul konuyla ilgili "Bütün işimiz sayılar bizim. Uşak'ta aşılama hızımız yüksek bu birincisi. Bir diğeri de 65 yaş ve üstü daha fazla evde kalıyor. Ayrıca vatandaşların da kurallara daha dikkatli uyduğunu belirterek burada onları tebrik etmek gerekiyor. Afyon'dan Kütahya'dan Denizli'den vatandaşlarımız hafta sonu Uşak rahat diye oraya akın etmemeli ya da Uşak'taki vatandaşlarımız ben maskemi çıkartayım gibi bir hareket gerçekleştirmemeli" dedi.

Güneydoğu Anadolu'nun haritada masmavi görülmesiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ertuğrul, "Test yapmaya gitmemek gibi bir durum bu bölgelerde söz konusu değil. Çünkü bir oran hesaplıyoruz burada yani yüz binde kaç olduğunu. Kaç test yaparsanız yapın o görülen durumun yüz bin kişideki orantısı ile böyle bir karar alınıyor" ifadesini kullandı.

"Konya niye kırmızı bunu bilimsel olarak açıklayamam"

Güneydoğu'da kış aylarının hakimiyetinin bulunduğunu ve insanların isteseler bile sosyalleşemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul, "İnsan hareketliliğinin azaldığını da düşünürseniz aslında bunun olması normal gibi. Yüksek riskli bölgelere baktığımız zaman aslında orada dar alanda çok fazla insanın bir arada yaşamak zorunda olduğu ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerin kırmızıya doğru geçtiğini daha net görüyoruz. Burada ilginç olanı Konya gibi. O bölge niye kırmızı bunu ben de bilimsel olarak açıklayamam. Veya Burdur gibi. Şu anda çok da bilimsel veri oluşturabilecek bir veri yok aslında elimizde" dedi.

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Adıyaman örneğini nasıl açıklayabiliriz. Buradaki giriş çıkışlar da aslında yasaklanmalı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"En belirsiz konu o aslında. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama benim önerimi soruyorsanız o kırmızı bölgelerde aslında ciddi karantina önlemlerinin de alınması gerekiyor. İller arasındaki geçişin mutlaka sınırlandırılması hatta eğer il içerisindeyse olguların yoğun olarak görüldüğü ilçe belde köy gibi yerlerde de ciddi karantina önlemlerinin alınması gerekiyor. Giriş çıkışların kısıtlanması sınırlanması gerekiyor. Şu anda bizim en eksik noktamız bilmediğimiz o. Büyük ihtimalle İçişleri Bakanlığı buna yönelik bir talimat yayınlayacaktır. Trabzon'dan kalkan bir kişi nasılsa düşük risk var diyerek başka bir bölgeye gitmemeli gidecekse de ya HES kodu uygulamasıyla ya da başka bir kontrol mekanizması ile bunun yapılması gerekiyor. Çünkü bu pandemide başarılı olan Yeni Zelenda ve Çin bunu böyle başardılar. Yani Yeni Zelenda'da bir ilde tek bir olgunun görülmesi bile oranın tamamı ile karantina alınmasına yetti. Bizim de buna benzer bir yöntemi uygulamamız gerekiyor. Bu haritalar haftalık değerlendirilecek. Önlemler de ona göre alınacak bundan sonra. Gece sosyalleşmeyi engellemek için yapıldı akşamki yasağın devamının bununla ilgili olduğunu düşünüyorum."