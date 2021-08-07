Prof. Ertuğrul: Herhangi bir kısıtlama veya önlem alınmazsa vaka artışı devam edecek

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın, kademeli normalleşmeye geçildikten sonra insan hareketliliğinin artmasıyla başladığını söyledi. Önlem alınmazsa salgının sonbahara kadar artmaya devam edeceğini belirten Ertuğrul, “Herhangi bir kısıtlama veya önlem alınmazsa artışın devam edeceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki sonbahara kadar yani ağustos ayı boyunca sürekli olarak bir artış eğilimi olacaktır” dedi.

1 Temmuz’dan itibaren sadece nargile içmenin yasaklandığını diğer tüm tedbirlerin kaldırıldığını hatırlatan Ertuğrul “Geldiğimiz noktada insan hareketliliği çok arttı. Rusya’dan özellikle de Delta varyantının yaygın olduğu ülkelerden turist girişi de sayıları arttırdı. Bunu öngörüyorduk, öngördüğümüz şeyler yavaş yavaş oluyor zaten. Eğer herhangi bir kısıtlama veya bir önlem alınmazsa bu artışın devam edeceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için hızlıca aşı yapılması gerektiğini dile getiren Ertuğrul, şunları söyledi: “Hızlı bir biçimde aşı yapmamız gerekiyor. Bir ara aşılamada çok iyi gidiyorduk günde 1- 1,5 milyon doz gibi. Şu anda yaklaşık 40 milyon civarında ikinci doz aşı olmayan insanımız var ve bakanlığın verilerine göre 20 milyon insan hiç aşı olmamış. Şimdi aşısızların ve yeterli aşı olmamış, tek doz olanların pandemisini yaşıyoruz. Bir an önce onların aşılanması gerekiyor. Onun dışında da bu toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mutlaka bir kısıtlama önlem bir şeyler yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarının artmasının okulları engellememesi için öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşılarının tamamlanmasının çok önemli olduğunu belirten Ertuğrul, “Bu sene ne olursa olsun tüm şartları zorlayarak okulları yüz yüze eğitime açmalıyız artık. Bunun için de vatandaşların artık duyarlı olup bir an önce aşılarını yaptırmaları gerekiyor” dedi. Salgında en büyük unsurun maske olduğunu ve havaların ısınmasıyla insanların maskelerini çıkardığını, ‘pandemi bitti, her şey normal’ gibi bir rehavetin yaşandığıan dikkati çeken Ertuğrul, “Halbuki temel unsur maske. Özellikle kapalı alanlarda. Fakat artık bunlar ortadan kalkmış gibi insanlar normale dönmüşler gibi” diye konuştu. (DHA)