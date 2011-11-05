Prof. Ersanlı: Bölücülük, isyan bunun neresinde

T24 -

KCK operasyonu kapsamında tutuklananları ziyaret eden BDP heyetinden milletvekili Hasip Kaplan, Twitter hesabından izlenimlerini paylaştı.Ragıp Zarakolu, Mustafa Avcı ve Hasan Özgüneş ile görüşen Kaplan twitter hesabından şunları yazdı:"R.Zarakolu; '1971 de alınmıştım o zaman komünizm,şimdi bölücülük suçlaması 41 yılda değişen bir şey yok' diyor.PM üyemiz H.Özgüneş Şırnak/Milli karakolunda yolları kesilince bana telefon açmış, ne yapalım diye; 'şu an ateş altındayız sonra konuşalım' suçun tek delili olmuş, yani PM üyemizin bir milletvekiliyle görüşmesi suç. Milletvekili telefonunu gizli dinlemek serbest.MYK üyemiz Mustafa Avcı gülüyor neyle suçlandığımızı bilmiyoruz ,onlarda ne için aldığını. BDP yasal faaliyetlerini bahane edip KCK diyorlar.""Bakırköy Kadın tutukluların olduğu cezaevindeyiz. BDP den 95 kadın tutuklu ve hükümlü var .Prof. Büşra Ersanlı PM/Anayasa komisyonu üyemiz, ilk gelen. Prof. Büşra Ersanlı anlatıyor, İçişleri bakanının açıklamalarına öfkeli, bana ne 'bölücülük', ne de 'halkı isyan için eğitim' sorulmadı, diyor. Evimde saatlerce "özerklik" ve "Kürt" sözcüğü geçen döküman aradılar, bulamadılar komşumu da aramak istediler avukatlar engelledi, diyor.BDP'ye niye üye oldun sormuşlar: "gelecekte tek umut ve tek ufuk gördüğüm için" cevabını vermiş. delil olmayınca niyet sorgulaması yapılmış.Prof.Büşra Eraslanlı devam ediyor, siyaset Akademisinde verdiğim dersleri sordular; "Türkiye'de siyasal kültür-siyasal sistem ve partiler" derslerini verdim. KA-DER de basılan kitabımda bu eğitim konuları yazılı. aynısını verdim,'bölücülük-isyan bunun neresinde' diye tepkili.Avukatlarına hakkında iftira, tehdit, hakaret vs içeren tüm yayınlar hakkında dava açmalarını söylemiş. destek sunan akademisyenlere teşekkür ediyor.25 kişilik kadın koğuşunda kalıyor, 'Türkiye'de değişim içerden olacak' diyor, sabah uyanınca 'nerde benim silahlarım' demiş, moraller çok iyi. Kadın cezaevi 25 kişilik koğuşta BDP nin başkanları yöneticileri kadın meclisi üyeleri var, görüşüyoruz KCK soruşturmalarını tiye alıyorlar."