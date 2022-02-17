Prof. Ersan Şen'den Ahmet Hakan'a yanıt: Programına davet eder, cevabını alır

Avukat Prof. Ersan Şen, bugünkü yazısında kendisi hakkında "endişelendiğini" yazan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Şen “Benim için endişelenen varsa programına davet eder, cevabını alır” dedi.

Hakan, son olarak avukat Rezan Epözdemir ile HaberTürk canlı yayınında yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Prof. Şen hakkında şunları yazdı: "Ersan Şen... Hakkında ahkâm kestiği konuları her geçen gün daha da çoğaltıyor. Ekrandaki delirme anlarını gitgide daha çok arttırıyor. Kendisini ciddiye alma oranını yükselttikçe yükseltiyor. Gözünün üstünde kaşın var denmesine bile tahammül edemiyor. Neredeyse her akşam “Çok şey bilen adam” filmini çeviriyor. Kısacası Ersan Şen’in gidişatı beni endişelendiriyor."

Prof. Ersan Şen ise Hakan’a sosyal medya hesabından yanıt verdi. “Benim için endişelenen varsa programına davet eder, cevabını alır” diyen Şen sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Vatan, Millet sevgim ve hukukçu duruşum belli, herkes kendisi için endişelensin. Yazdıklarım belli, söylediklerim de söz de kalır, yazı da…”

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