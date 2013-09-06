Prof. Erkut, Gezi'yi desteklediği için önce rektörlükten, sonra üniversiteden atıldı!

Ahmet Küçük

akucuk@t24.com.tr

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Gezi Parkı protestolarına verdiği destek nedeniyle istifaya zorlanarak rektörlük görevinden alınan eski Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut’un üniversitedeki öğretim üyeliği görevine de son verildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, Prof. Erkut'un, öğretim üyeliği görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı belirtildi.

Eski Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü ve öğretim üyesi Erhan Erkut üniversiteden ayrıldı. Erkut ayrılışını üniversitedeki öğretim üyelerine gönderdiği bir e-mail ile paylaştı.

Gezi Parkı sürecine destek verdiği gerekçe gösterilerek istifaya zorlanan Erkut, 1 Temmuz’da üniversitenin mütevelli heyetine istifasını sunarak görevinden ayrılmıştı.

T24’ün edindiği bilgiye göre, 2013-2014 öğretim döneminin başlamasına birkaç gün kala Erhan Erkut’un öğretim üyeliğine de son verildi. Rektörlükten istifasının ardından Erkut’un görevine öğretim üyesi olarak devam edeceği açıklanmıştı.

Prof. Erkut’un Özyeğin Üniversitesi’ndeki özgeçmişi de kaldırıldı.

‘İktidara gelen rövanş almaya koyuluyor’

Gezi Parkı protestoları sürecinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaşananlara tepki gösteren Erkut, şunları söylemişti:

“Ülkeyi yönetenler kendilerinde farklı düşünenlere zalimce davranmışlar hep. Yöneten değişmiş, farklı olan değişmiş, ama uygulama değişmemiş.

"Cumhuriyetin Beyaz Mağdurları" kitabının yazarı Yıldıray Oğur'u tebrik ediyorum. Bir sonraki kitabı da birincinin kronolojik devamı olabilir.

Bu kitabı keşke daha önce okumuş olsaydım. Diktatörlüklerin davranış biçimleri ve stratejileri hakkında önemli bilgiler içeriyor.

Taşa, sopaya gaz ne kadar doğru ise, kitaba, karanfile, şarkıya gaz o kadar yanlıştır.

Sistem ezme/ezilme üzerine kurulu olunca iktidara gelen rövanş almaya koyuluyor. Olan takım tutmayıp sadece demokrasi isteyenlere oluyor.”

Erkut’un rektörlükten istifa süreci

Rektörlük görevini bırakan ancak aynı üniversite ders vermeye devam edeceğini açıklayan Erkut’un istifasında mütevelli heyetinin Gezi olayları sırasındaki tutumu nedeniyle Erkut’a yaptıkları baskının etkili olduğu iddia edilmişti.

1 Temmuz itibariyle görevi bırakan Erkut, görevinden ayrılmasının ardından öğrencilerine şöyle bir mail atmıştı:

“Değerli Özyeğin Üniversitesi mensupları,

1 Ocak 2008’de başladığım rektörlük görevim süresince bana duyulan güven ve sunulan fırsatları, tüm deneyim ve yetkinliklerim ve sizlerin emsalsiz desteğiyle birleştirerek üniversitemiz için birlikte çok sağlam bir temel attık. Artık üniversitemiz kuruluş sürecini büyük ölçüde tamamladı ve büyüme sürecine girdi. Eminim bu sürecin benim için keyifli olduğu kadar yorucu olduğunun sizler de farkındasınız.

Bundan sonra üniversitemizin ikinci dönemi, yani büyümesini tamamlama ve kurumsallaşma dönemi. Bu dönemde gereken rektör formasyonunun kuruluş döneminden daha farklı olması gerektiğini baştan beri düşündüğümü biliyorsunuz. Açıkçası kendimi hep “kuruluş dönemi rektörü” olarak gördüm ve kanımca kuruluş dönemimiz sona erdi.

1 Temmuz itibariyle rektörlük görevimden ayrılacağımı ve görevimi rektör vekili olarak Prof. Dr. Esra Gençtürk’e devredeceğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özyeğin Üniversitesi’nde bir öğretim üyesi olarak görevime devam edeceğim ve rektör vekilimize tüm gücümle destek olacağım.

Ortada hep birlikte yarattığımız bir eser var ve bunun idealimizdeki üniversiteye doğru evrilmesine destek vermeye hepimizin devam edeceğine hiç şüphem yok. Bana vermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı desteği rektör vekilimiz Esra Gençtürk’e de vereceğinize inanıyorum. Üniversitemizi gelecekte güzel günler bekliyor. Hep birlikte yola devam edeceğiz ve üniversitemizi layık olduğu yere taşıyacağız.”

Prof. Dr. Erhan Erkut kimdir?

Prof. Erhan Erkut, lisans derecesini 1980 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden; doktorasını 1986 yılında, Florida Üniversitesi’nden aldı.

1985-2005 yılları arasında Alberta Üniversitesi’nde ders verdi. Cenevre, Ohio State, NIDA (Bangkok), Boğaziçi ve Sabancı Üniversitelerinde konuk öğretim üyeliği yaptı.

“INFORMS Teaching of Management Science Practice Award” ile “3M Teaching Fellowship” başta olmak üzere dokuz eğitim ödülünü ve Canadian Operational Research Society tarafından verilmiş beş başarı ödülünü almaya hak kazandı.

“Kanada Doğal Bilimler ve Mühendislik Araştırma Birliği” tarafından yürütülen bölgesel haberleşme ağı tasarımı projesi dahil, 11 dış kaynaklı projede liderlik görevinde bulunan Prof. Dr. Erkut, Alberta Üniversitesi’nde Centre for Excellence in Operations adlı uygulamalı araştırma merkezini kurdu.

50'den fazla uluslararası hakemli dergi makalesi bulunan Prof. Erkut, 2005 – 2007 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu.

Erkut’un iki kızı Kanada’da anneleriyle birlikte kalıyor ve eğitim görüyor.