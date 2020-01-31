Prof. Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası’nda Türkiye'deki depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Profesör Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini dile getirdi.

Uğur Dündar’ın, Tele1’de yayınlanan ‘Demokrasi Arenası’ programına katılan Prof. Ahmet Ercan, şunları söyledi:

"Bu yıl Türkiye deprem yılını yaşıyor. Bunun nedeni de Afrika anakarasının Türkiye'ye toslama hızında yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 50’lik bir artış oldu. Yani Kuzeye doğru bir itmne söz konusu. Bu Türkiye’yi çok kastı. Yaşanan bu son 4 depremin ardından Türkiye’deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini gördüm."