Prof. Emiroğlu "Laiklik en büyük tehlikedir, kızların âdet olması tedavi edilmeli" dediği iddiasını ses kayıtlarıyla yalanladı

Güzelbahçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Etkinlikleri Haftası’nda öğrencilere verilen “Peygamberimiz ve Gençlik” adlı konferansta Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Mantık Anabilim Dalı Başkanı İbrahim Emiroğlu'nun "çocukların evlenebileceğini, kızların âdet görmesinin tedavi edilmesi gerektiğini, laikliğin de en büyük tehlike olduğunu" savunduğu iddia edildi.

T24'ün notu: İlk olarak Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber, T24'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda mecrada paylaşıldı. Haberlerin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'nin hakkında soruşturma başlattığı Emiroğlu görevden alındı. Ancak konuya ilişkin iddiaları yalanlayan Emiroğlu, “Söylemediğim sözden dolayı hakkımda olmadık haberler çıktı, yargısız infaz yapılarak linç edildim” dedi. Konuşmasında hiçbir şekilde "Kızların hayız ve adet dönemlerine ilişkin kelime dahi kullanmadığını", bunun ses kayıtlarında da görülebileceğini dile getiren ve ses kayıtlarını paylaşan Emiroğlu, “Ben mantıkçıyım, neyi nerede, nasıl örneklendireceğimi bilirim. İddialar tamamen uydurma” ifadelerini kullandı. Emiroğlu'nun konferansta yaptığı konuşmanın ses kayıtları Teyit.org tarafından yayınlandı. Süreçte Emiroğlu'nun açıklamalarının yanlış yansıtıldığı ortaya çıktı. İddiayı ilk aşamada Cumhuriyet'i kaynak göstererek paylaşan T24, Prof. Emiroğlu ve okurlarından özür diliyor.

Cumhuriyet gazetesi 3 Aralık tarihli haberinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğitim-İş Sendikası, Güzelbahçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Etkinlikleri Haftası’nda öğrencilere verilen “Peygamberimiz ve Gençlik” adlı konferansın içeriği ile ilgili olarak İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne suç duyurusunda bulundu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “22 Kasım 2018 tarihinde Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Peygamberimiz ve Gençlik” adlı konferansta İslam dini ile ilgisi olmayan, peygamberin ahlakı ile uyuşmayan, ortaçağ zihniyetini barındıran iddia ve söylemlerle ilgili olarak suç duyurusunda bulunduk. Dinle ilgisi olmayan ve gençlerimizi kindar yetiştirmeyi hedefleyen her türlü uygulamanın takipçisi olmaya devam edeceğiz” dendi.

İlçedeki ortaokullardan 7. ve 8. sınıflardan 30’ar, liselerden ise 40’ar öğrencinin, ikişer öğretmen eşliğinde katılımının istendiği belirtilen suç duyurusu dilekçesinde, konferansla ilgili şu bilgiler verildi:

“Etkinlikte konuşmacı Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu (DEU İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Mantık Anabilim Dalı Başkanı) tarafından yapılan anlatımlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Temel Hak ve Özgürlükler kapsamında oldukça sıkıntılı olup din, felsefe ve cinsiyet üzerinden büyük ayrımcılık ve nefret söylemleri içermektedir. Prof. Emiroğlu tarafından;

-‘Kızlar âdet olur, âdet olmak bir hastalıktır ve mutlaka tedavi olmaları gerekir. 15 yaşındaki kızlar evlenebilir. Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar’

-‘LGBTİ masum gibi gösteriliyor, tedavi olmaları lazım.’

-‘Laiklik en büyük tehlikedir’ gibi ifadeler kullanılmıştır."

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Okul yönetimi: Bizimle ilgisi yok

Çocuklarının bu etkinliğe zorla götürüldüğünü öğrenen velilere, şikâyet için gittikleri okul yöneticilerinden “Bizim ilgimiz yok, toplantıyı müftülük düzenledi” bilgisi verildiği öğrenildi.

Etkinliği izleyen bir öğrencinin konferansta aldığı notlar da şöyle:

“Kızını dövmeyen dizini döver. Devrimciler hayvani bir hırsla hareket ederler, sadece bir hevestir. Komünizm büyük bir tehlikedir. Gençlerin dinden uzaklaşmasının temel nedeni laikliktir.Ergenlik yaşı düştü. Aileler 14 yaşındaki kızlarına mini etek giydirip dışarı çıkmasına izin veriyor. Bu olaylar yaşanırken yanımızda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenimiz ve müdür yardımcımız da vardı.”