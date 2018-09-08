Prof. Dr. Yılmaz: İdlib sorunu savaşla değil müzakereyle çözülmeli

İSTANBUL, (DHA) - SİYASET Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, İdlib meselesinde Türkiye\'nin rolünün çok önemli olduğuna dikkat çekerek, sorunun savaşla değil müzakereyle çözülmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz, İdlib sürecini değerlendirdi. Suriye\'deki kalıcı barışın sağlanması için iki önemli kangrenli bölge olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, \"İlki İdlib bölgesi, diğer önemli bölge ise Fırat\'ın doğusundaki YPG/PYD yapılanmasıdır. İdlib bölgesi, 2011 yılında başlayan iç savaştan beri bazı Sünni savaşçı gruplar vardı. Bu grupların ne olacağı konuşuluyordu. Özellikle Astana sürecinden bugüne gelen süreçte de Türkiye\'nin arabulucularının bu bölgedeki çatışmaların son erdirilmesi gibi misyonları da oldu\" dedi.

\"ÇÖZÜM SİLAHLI ÇATIŞMAYLA OLMAMALI\"

Bu bölgedeki çözümün silahlı çatışmayla değil de müzakere yoluyla yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, \"Çözüm, daha fazla insanın hayatını kaybetmesiyle değil de barış masasında, müzakerelerle olmalıdır ki şimdi de öyle yapılmaya çalışılıyor. Türkiye\'de Suriye sorununda özellikle son 2 yıldır Rusya ve İran ile birlikte Astana Süreci\'ne başladı. İdlib\'de savaşa gerek kalmadan bu unsurların oradan tahliye edilmesini umuyorum\" diye konuştu.

\"BÖLGEDEKİ GRUPLARIN REJİMDEN BEKLENTİLERİ VAR\"

Bölgede uzun yıllardır savaşan grupların Esad rejiminden beklentileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, \"İdlib bölgesine çözüm öncelikli olmalıdır. Çünkü Suriye\'nin başkenti Şam\'a çok yakın Esad güçleriyle en yakın temasın olduğu yer. İdlib bölgesinde silahlı çatışmaya girmeden Rusya, İran ve Türkiye öncülüğünde çözüm bulunmasını umut ediyorum. Suriye\'nin toprak bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor. Ancak bölgede uzun yıllardır savaşan bazı gruplar var. Bu grupların da rejimden bir takım beklentileri var, bir takım haklar istiyor. Rejimin yeniden yapılanmasında bu grupların alacağı roller, şu anda yapılacak pazarlıklar masada. İşte barışı getirecek olan şey bu konularda anlaşmanın olmasıdır\" ifadelerini kullandı.

\"SURİYE BARIŞI İÇİN ÖRNEK MODEL TEŞKİL EDEBİLİR\"

İdlib meselesinde Türkiye\'nin rolünün önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, \"Çünkü oradaki gruplara sözü geçecek yapıya sahiptir. İdlib\'deki çözümden sonra geriye sadece Fırat\'ın doğusu kalacaktır, bizim için orası çok daha önemli. Buradaki çözüm Suriye barışı için örnek model teşkil edebilir\" dedi.

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