Prof. Dr. Veysel Ulusoy'dan faiz indirimi açıklaması: Yaşanan tam anlamıyla oy kaygısı ve Kanal İstanbul inşaatına zemin hazırlamaktır

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Cumhuriyet'ten Miray Özbilek'e konuştu. Ulusoy, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına ilişkin olarak "Yaşanan üçüncü kuşak döviz krizidir, adını koyalım öncelikle bunun. Siyasete endekslenmiş bir faiz indirme inadı ile bu krizde önemli bir aktör olan merkez bankasının tekrar bir indirime gitmesinin sonucunu sanırım Sayın Kavcıoğlu hepimizden daha iyi biliyordur. Yaşanan tam anlamıyla oy kaygısı ve Kanal İstanbul inşaatına zemin hazırlama amacıyla yapılan faiz indirimi oyunudur ve ekonomik gerçeklerden çok ama çok uzaktadır" dedi.

"Ek faiz indirimi ağır bir yük getirecek"

Olası yeni bir faiz indiriminin kura yansayacak etkisini değerlendiren Ulusoy şöyle konuştu:

"Ek bir faiz indirimi doğal olarak Türkiye ekonomisine ağır bir yük daha getirecektir. Bu yük yine zaten yukarı yönlü harekete sahip olan döviz kurunu daha da artıracaktır. Küresel arz zincirinin kırıldığı bir ortamda ithalata bağımlı bir üretim ve ihracat yapımız da göz önüne alındığında tüm piyasalarda olumsuzluklar artacaktır."

"Eritilen rezervler yüzünden müdahale alanı yok"

Ulusoy, Merkez Bankası'nın rezervlerinin yetersiz olmasından dolayı dövize müdahale edemediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Merkez Bankası rezervlerini ve diğer makro dengesizlikleri göz önüne aldığımızda finansal piyasalara müdahale alanının çok kısıtlı olacağını söylemek yanlış olmaz. Esas itibariyle finansal piyasalar, özellikle de döviz piyasası dinamik bir şekilde takibe alınması ve ve yeri geldiğinde müdahale edilmesi gereken piyasa tipleridir. Ancak artık Türkiye'de, eritilen rezervlerden dolayı bu müdahele alanının olmadığını söylememiz gerekir."